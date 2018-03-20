Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и другие звезды поздравили с днем рождения фонд «Дети-Бабочки» 

На днях фонд «Дети-бабочки» отпраздновал 7-летие, устроив в честь своего дня рождения яркое и запоминающееся мероприятие для малышей. 130 подопечных благотворительной организации прибыли со всей страны на грандиозный московский праздник.
Поздравить фонд и его маленьких подопечных пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них — актрисы Аглая Тарасова, Таисия Вилкова, Юлия Топольницкая, актер Юрий Колокольников и, конечно, попечитель фонда, актриса Ксения Раппопорт. А также многие другие знаменитости, близкие друзья благотворительной организации, волонтеры и журналисты.
Как отметили организаторы праздника, день рождения фонда для «бабочек» и их родителей — это не только запоминающееся событие, но и возможность получить консультацию лучших специалистов России. Всех гостей внимательным образом осматривают врачи фонда, малышам и их родителям дают ценные рекомендации, корректируют назначения.
Напомним, ранее фонд «Дети-бабочки» получил президентский грант на программу помощи своим подопечным.
Фото: пресс-служба
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