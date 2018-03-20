Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и другие звезды поздравили с днем рождения фонд «Дети-Бабочки»

На днях фонд «Дети-бабочки» отпраздновал 7-летие, устроив в честь своего дня рождения яркое и запоминающееся мероприятие для малышей. 130 подопечных благотворительной организации прибыли со всей страны на грандиозный московский праздник.

Как отметили организаторы праздника, день рождения фонда для «бабочек» и их родителей — это не только запоминающееся событие, но и возможность получить консультацию лучших специалистов России. Всех гостей внимательным образом осматривают врачи фонда, малышам и их родителям дают ценные рекомендации, корректируют назначения.

Напомним, ранее фонд «Дети-бабочки» получил президентский грант на программу помощи своим подопечным.

Фото: пресс-служба

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!