Пять важных знаний для похудения

Почему во время похудения важно найти себе хобби? И почему важно разрешать себе жить так, как хочется уже сейчас, не дожидаясь заветной цифры на весах? На эти и другие вопросы отвечает психолог Лада Лапина.

Нет, речь пойдет не о подсчете калорий, не о правильном соотношении БЖУ и даже не о том, как приготовить такой супердиетический десерт, что им можно утешаться без вреда для фигуры сколько животу угодно. Я расскажу о том, что в результате у первого предложения этого абзаца сильно потускнеет сияющий нимб. Впрочем, никаких Америк никто открывать не собирается, но, если вы все же решили худеть к лету…

1) Можно и нужно найти себе занятие, которое от еды напрочь отвлечет. Вы же замечали, что когда сильно влюблены, есть не хочется совсем? Так вот влюбиться можно не только в человека. Например, в алмазную вышивку. Только представьте: сидите вы на работе и вожделеете, как будете из алмазных стразов шедевры создавать и по всему дому развешивать. Мчитесь домой сломя голову. Все вечера и выходные чувствуете себя творцом! Гости будут приходить и только рот раскрывать от вашего таланта. Но чаю вы им не предложите, особенно с печеньем — вам некогда. Вы новый шедевр создаете. Закинулись сырой морковкой, и дальше за работу. Похудеете гарантированно и даже не заметите, как.

2) Легко, конечно, говорить — влюбись в интересное дело и будет не до еды. Нелегко, факт. Сердцу не прикажешь. Придется сесть и подумать о том, какие ваши потребности удовлетворяет еда. Помимо удовлетворения голода, основной своей функции, она может утешать, успокаивать, развлекать, расслаблять, радовать, объединять, дарить новые впечатления и удовольствие, быть другом, ритуалом, дающим стабильность и опору, а также медикаментом типа антидепрессантов. И это еще не все весь список пожалуйста заместительной терапии еды. Почему заместительной? Потому что ее эффект действует какое-то определенное время, и дальше требуется новая доза. Чего больше всего не хватает в вашей жизни? Что или кто еще может подарить новые впечатления, общение, порадовать, утешить, расслабить, наполнить радостью?

Если таковые способы найдутся, еды в качестве их заменителя может и не понадобится. Когда организм чувствует только физиологический, а не эмоциональный голод, пищи ему требуется очень немного.

3) Во время поисков того, что вам по жизни заменяет еда, можно обнаружить удивительную вещь. Например, что вы себе ничего, кроме еды, не разрешаете. Например, вам давно хочется начать учиться танцевать у пилона, записаться на курсы вождения или просто сменить стиль скромной учительницы на «разбитную разведенку». Но вы твердо и непреклонно говорите себе: я все это разрешу себе, когда похудею. И не только гардероб и вождение, а и самостоятельную поездку в Мачу-Пикчу. Иначе говоря, только когда я похудею и избавлюсь от веса, виновника всех моих бед, настанет самая настоящая жизнь. Так вот. В подлунном мире все организовано ровно наоборот. Когда мы разрешаем себе жить, как хотим, тогда жизнь и настает. И вес к этому не имеет никакого отношения. Как правило, он тогда вовсе и не нужен становится.

4) Потому что, если мы запрещаем или не делаем себе что-то очень для нас важное, в организме вырабатывается большое количество непережитых огорчительных эмоций типа злости, гнева, обиды, разочарования и прочих чувств «негативного» спектра, которые надо заедать чем-то вкусным и где-то хранить. Метафорически, конечно, но для этого очень подходит жировая прослойка, которая хорошо прикрывает от мира с его рисками, страхами, тревогами, неудачами. И — одновременно — с радостными открытиями, восторгами, удивлениями, восхищениями, приятными неожиданностями и счастливыми встречами.

5) Поэтому, собственно, принципиально важно понять, что лишний вес — это не причина всех бед, неудач в личной жизни и плохого настроения, а следствие. Скорее всего получилось так, что вы не научились регулировать эмоциональные состояния, кроме как едой (скучно, тревожно, страшно, холодно, одиноко — надо поесть).

Если перед каждым неумолимым желанием открыть холодильник спрашивать себя, что же я на самом деле хочу, можно поразиться широте собственных желаний.

Например, пойти повышивать алмазами. Шучу. Это может быть все, что угодно — помедитировать, просто разрешить себе ничего не делать, позвонить бабушке, поспать, подвигаться, культурно отдохнуть, подумать, чего хочется достичь, просто побыть наедине с собой. И так далее. А еда… Еда может быть способом не жить полной жизнью, поэтому превращается в зависимость.

В общем, процесс похудения таит в себе массу открытий чудных. Если зайти не со стороны следствия, а причины, и разобраться в особенностях своих пищевых привычек, можно не только похудеть, но и стать значительно счастливее. Причем, не от восхищенных взглядов прохожих. А от того, что в жизнь придет то, что давно стучалось в двери.