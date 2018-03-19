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Бузова показала округлившийся живот
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Бузова показала округлившийся живот 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Ольгу Бузову привыкли хвалить и ругать за привычку всегда и везде демонстрировать свои формы. Недавно, например, артистка вызвала бурю негодования общественности, когда выложила в своем микроблоге фото топлес на морозе. Кроме того, на Бузовой были надеты трусы, которые не оставляли простора для воображения.
Однако на том снимке Ольга была отвернута от камеры, а потому посмотреть ее живот не представлялось никакой возможности. Последний же снимок девушки, который она выложила в Instagram, демонстрирует непонятно откуда взявшийся округлый животик как на первых месяцах беременности.
Злопыхатели оставили певице кучу комментариев в вопросом, зачем она «выпятила пузо». Бузова эти выпады никак не прокомментировала.
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