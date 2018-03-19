Бузова показала округлившийся живот

Ольгу Бузову привыкли хвалить и ругать за привычку всегда и везде демонстрировать свои формы. Недавно, например, артистка вызвала бурю негодования общественности, когда выложила в своем микроблоге фото топлес на морозе. Кроме того, на Бузовой были надеты трусы, которые не оставляли простора для воображения.

Однако на том снимке Ольга была отвернута от камеры, а потому посмотреть ее живот не представлялось никакой возможности. Последний же снимок девушки, который она выложила в Instagram, демонстрирует непонятно откуда взявшийся округлый животик как на первых месяцах беременности.

Злопыхатели оставили певице кучу комментариев в вопросом, зачем она «выпятила пузо». Бузова эти выпады никак не прокомментировала.