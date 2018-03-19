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Почему новорожденным нужно грудное вскармливание
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Почему новорожденным нужно грудное вскармливание 

Умная 16 часов назад
Фото: Умная
Природа позаботилась о том, чтобы обеспечить максимально комфортное существование практически всем новорожденным существам — в том числе человеческим младенцам. Чтобы они могли успешно продолжить развиваться дальше, в грудных железах новоиспеченных матерей формируется уникальная биологическая жидкость, которую принято называть молозивом. И это отнюдь не молоко.
Когда и зачем появляется молозиво
Все млекопитающие, в том числе и человек, рождаются с незрелыми внутренними органами, которые в первые несколько суток жизни вынуждены адаптироваться к окружающей среде. И если, например, легкие сразу приспосабливаются к работе, то иммунная система и пищеварительный тракт достаточно долго страдают. Именно поэтому за несколько дней до родов и первые три-пять дней после них из груди матери выделяется густая, вязкая, липкая жидкость желтоватого или бледно-сливочного цвета, обладающая специфическим запахом. Это первое, что должен попробовать малыш. Благодаря молозиву, желудок, кишечник и почки новорожденного начинают функционировать и постепенно настраиваются на то, чтобы начать принимать и перерабатывать молоко. Ведь само молозиво, несмотря на свое название, по составу гораздо ближе к крови, чем к молоку.
Состав молозива
Плотность питательных веществ в этой густой жидкости во много раз выше, чем в грудном молоке. Больше всего в нем содержится белков — альбуминов и глобулинов, а также природных антиоксидантов — витаминов А, Е, бета-каротина, цинка и селена. При этом в молозиве очень мало казеина и лактозы — веществ, способных раздражать даже взрослый кишечник. А еще в составе молозива есть иммуноглобулин А, лактоферрин, живые лейкоциты-макрофаги, олигосахариды и полисахариды, нейтрофилы и Т-лимфоциты. Все эти биологически активные элементы не перевариваются, а накапливаются в кишечнике и покрывают его незрелую поверхность. Так он становится защищенным от болезнетворных бактерий, лейкоциты постепенно вырабатывают интерферон, и у малыша формируется иммунитет против вирусных инфекций.
Биологи давно исследовали молозиво и подтверждают, что его резистентность против кишечной палочки, стрептококка, сальмонеллы, ротавируса, вируса Коксаки, полиомиелита, энтеровирусов, вируса энцефалита, герпеса и грибков Candida весьма высока. А благодаря таким гормонам как инсулин, кортизол, пептидам и эпидермальному фактору роста, также содержащимся в молозиве и тоже в большом количестве, новорожденный стремительно растет, и его костная ткань вместе с мозговыми клетками быстро развивается.
Необходимые факторы жизни
Операция по извлечению из матери плода хирургическим путем называется кесарево сечение, и она проводится по медицинским показаниям. Можно предположить, что раз естественный физиологический процесс родов осуществлен не был, то организм матери не выделит молозиво, а затем молоко. Однако это не так. Даже после кесарева сечения молозиво все равно формируется у женщин и у самок млекопитающих животных, но только гораздо позже, ближе к девятому дню появления на свет малышей. И также спустя три или пять дней после этого вследствие частого сосания материнской груди на смену молозиву постепенно приходит грудное молоко. Поскольку потребность в еде у новорожденного возрастает, в железах матери увеличивается выработка жидкости, и постепенно консистенция молозива теряет свою густоту, а затем белеет, превращаясь в зрелое грудное молоко. Но и оно обладает питательными и биологически активными веществами, способствующими быстрому росту и развитию детского организма.
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