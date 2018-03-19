Тест-драйв кроссовок UA HOVR от Under Armour

Как подобрать кроссовки, понять, что они то, что вам нужно, и побежать к своей цели.

Удобные кроссовки — необходимый элемент качественной пробежки: они помогают выровнять стопу, стабилизировать её и уменьшить ударные нагрузки, тем самым снижая риск травм и помогая добиваться лучших результатов. Но как не утонуть в том море моделей и разновидностей кроссовок, которые ежедневно появляются на прилавках спортивных магазинов? Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы встретились с пловцом, большим любителем бега и тележурналистом Дмитрием Игнатовым, а заодно протестировали последнюю беговую новинку от компании Under Armour — кроссовки UA HOVR.

Чек-лист вопросов продавцу в спортивном магазине. Что нужно спросить, чтобы подобрать себе правильные кроссовки?

Когда большинство вопросов решено, вы можете задуматься о дизайне или любимом цвете.

В нашей постоянной рубрике «Редакция пробует» мы испытываем на себе спортивные гаджеты, доставки правильного питания и самые необычные виды фитнеса. Сегодня мы тестируем новую пару кроссовок HOVR Phantom и Sonic от Under Armour. Я расскажу о новинке с позиции простого обывателя, постоянного посетителя фитнес-клубов и просто девушки, которая любит всё прекрасное. В свою очередь, наш консультант Дмитрий Игнатов расскажет о том, как правильно подобранная обувь может серьёзно облегчить жизнь и замотивирует подняться с дивана.

HOVR Sonic. Безопасность превыше всего. Взгляд Дмитрия Игнатова

Самое главное: самое главное, лично для меня, при выборе кроссовок — это сцепление. У меня нет ноги, поэтому важно, чтобы кроссовки хорошо стабилизировали стопу. Если я чувствую уверенность, что кроссовки меня не подведут, то я буду спокойнее и тренировка пройдёт качественнее, чем если я буду паниковать, постоянно останавливаться из-за дискомфорта. Я думаю, что это важно не только для меня, ведь любой бегун может получить серьёзную травму из-за неправильно подобранной пары кроссовок. В двух словах: кроссовки мне нравятся. Я их достаточно долго ждал, и вот они наконец появились в России. Дышат, удобно фиксируют ногу. Всё, что я люблю в Under Armour, здесь есть. Мои ожидания оправданы.

Про дизайн: почему в спорте так любят яркие вещи? Это тяжёлая работа, когда изо дня в день нужно тренироваться, бегать, прыгать, плавать. В общем — рутина. А какие-то яркие вещи радуют глаз — и хочется тренироваться. Бегаешь по кругу, как идиот, грубо говоря, а когда видишь вокруг ярких разноцветных людей, тебе приятнее, хочется догнать эту девчонку, посмотреть, что на ней.

Про мотивацию: я уверен на сто процентов, что новая экипировка в шкафу мотивирует собраться и пойти на тренировку. Это как с вещами для выхода в свет: ты покупаешь смокинг и ищешь мероприятие, на котором можно его выгулять. Так же со спортивной одеждой. Сейчас в залах и в манежах — да везде — полно модников, которые если не результатами, то хоть внешним видом хотят выделиться, показать себя. Но если ты модник, то надо держать руку на пульсе и следить за новинками.

HOVR Phantom. Комфорт и лёгкость. Обзор от редактора раздела Lifestyle Майи Козловцевой

Самое главное: самое главное для меня при выборе кроссовок — это их функциональность. Я занимаюсь триатлоном, и наши тренировки часто предусматривают занятия на разных поверхностях: беговые дорожки, трассы в закрытом манеже, пробежка на стадионе. Помимо этого для меня важно, чтобы фиксация стопы в кроссовке не зависела от различных обстоятельств. Например, от шнурка, который развязался по пути. В новой модели UA HOVR сам кроссовок надевается на ногу на манер носка и плотно прилегает к поверхности ноги. Шнурки же, на мой взгляд, элемент больше декоративный. Получается стильно, удобно и безопасно. В двух словах: кроссовки действительно получились достойные. На дорожке и в манеже они хороши. Плюс, если вы чередуете нагрузки, выполняя интервальную тренировку на беговой дорожке и велосипеде, эти кроссовки придутся вам по душе. Потому как переодевание из велотуфель в кроссовки и обратно происходит очень быстро, как я уже говорила, благодаря тому что новенькие HOVR надеваются на ноги по аналогии с обычными носками.

Про дизайн: мужская модель несколько отличается от женской. Поэтому поделюсь своими впечатлениями от модели для девушек. Цвет яркий, насыщенный, отлично будет смотреться с тёмными лосинами и яркой футболкой. Ещё очень порадовало то, что вся модель выполнена в одном цвете, никакой белой подошвы и разноцветных шнурков, этакий бунт против устоявшихся правил. Про мотивацию: если вы думаете, что на первую пробежку вас вытащит лишний вес или рекомендация врача, то вы ошибаетесь. Крутая мотивашка в том, чтобы знать, что даже в начале своего спортивного пути ты будешь выглядеть на все сто процентов. Посмотрите на бегунов в парке или фитнес-зале, уже давно никто не тренируется в том, «что не жалко выкинуть». Яркие лосины, новенькие кроссы, стильная футболка — классно осознавать то, что ты хорош уже тогда, когда приходишь в зал. А что если добавить пару подходов на пресс в течение 30 дней?

Это будет полезно: в линейке UA HOVR представлены две беговые модели. Первая получила название Phantom, она создана для тех, кто только начинает свой беговой путь. Эти кроссовки очень мягкие и комфортные, при этом хорошо фиксируют и стабилизируют стопу. Вторая модель — Sonic, создана для продвинутых бегунов, тех, кто любит бегать на длинные дистанции. Она идеально подойдёт для бега по грунту, асфальту или треку.

Вместо вывода: мы с Димой уверены в том, что если вы решили обновить свой спортивный гардероб к весне, то самое время начать с новых кроссовок. А если вы ещё ни разу не были на пробежке и считаете, что бегать можно и в кедах, обязательно попробуйте хоть раз провести тренировку в правильной беговой обуви. Мы уверены, что ваша точка зрения изменится!