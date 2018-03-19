Ещё
Фестиваль Хлеба стал знаменательным событием 18 марта 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль Хлеба стал знаменательным событием 18 марта 2018 года 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 16 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Городской фестиваль «Праздник хлеба» собрал более 500 горожан на площадке Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. 18 марта в День выборов медицинская академия стала одной из ярких площадок Праздника хлеба, в центре внимания которой были здоровье и питание.
«Программа праздника получилась насыщенной и познавательной. Кроме выставки — продажи хлебобулочных изделий «С пылу, с жару!» для жителей и гостей города был организован тематический квест, а также профилактические и информационные акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания», — отметила Ольга Киприянова, заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
Специалисты Центра здоровья Окружной клинической больницы для всех желающих проводили бесплатные экспресс-анализы на холестерин и глюкозу в крови, измеряли артериальное давление. Каждый желающий получил на месте индивидуальную консультацию врача-терапевта о физическом состоянии, факторах риска, а также рекомендации по здоровому питанию. В профилактической акции приняли участие 105 человек.
Способность мыслить нестандартно продемонстрировали более 200 участников тематического квеста «Хлебный», организованный специалистами Молодежного центра. Вначале участникам предложили собрать мозаику из пазлов знаменитой картины Ильи Машкова «Хлебы». Затем им предстояло пополнить свой «Хлебный словарик», пройти через «Мозговой штурм», поиграть в ассоциации со словом «хлеб» и расшифровать анаграммы названий хлебобулочных изделий. Еще одним этапом квеста стал «Калькулятор пропорций ингредиентов» в котором нужно было с помощью весов отмерить точные пропорции ингредиентов для изготовления разного хлеба. Каждый участник квеста получил свидетельство участника и вкусный бублик в подарок.
Также для гостей праздника волонтеры-медики Медицинской академии провели викторину «Хлеб — главный источник энергии» и консультирование о пользе хлеба, зерновых продуктов и принципах рационального питания. Участниками викторины стали 120 человек, которые помимо интересной и познавательной информации, получили памятные сувениры.
Напомним, площадка организована в рамках XV городского фестиваля «Праздник хлеба». Всего в этот день в городе работало 28 площадок, на которых прошли праздничные программы, посвященные главному богатству России.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Ханты-Мансийское ГорПО и ООО «Золотая нива» названы лучшими производителями хлеба «Праздник хлеба» на «Русских просторах»! Фестиваль хлеба объединяет тысячи хантымансийцев!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение