Фестиваль Хлеба стал знаменательным событием 18 марта 2018 года

Городской фестиваль «Праздник хлеба» собрал более 500 горожан на площадке Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. 18 марта в День выборов медицинская академия стала одной из ярких площадок Праздника хлеба, в центре внимания которой были здоровье и питание.

«Программа праздника получилась насыщенной и познавательной. Кроме выставки — продажи хлебобулочных изделий «С пылу, с жару!» для жителей и гостей города был организован тематический квест, а также профилактические и информационные акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания», — отметила Ольга Киприянова, заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Специалисты Центра здоровья Окружной клинической больницы для всех желающих проводили бесплатные экспресс-анализы на холестерин и глюкозу в крови, измеряли артериальное давление. Каждый желающий получил на месте индивидуальную консультацию врача-терапевта о физическом состоянии, факторах риска, а также рекомендации по здоровому питанию. В профилактической акции приняли участие 105 человек.

Способность мыслить нестандартно продемонстрировали более 200 участников тематического квеста «Хлебный», организованный специалистами Молодежного центра. Вначале участникам предложили собрать мозаику из пазлов знаменитой картины Ильи Машкова «Хлебы». Затем им предстояло пополнить свой «Хлебный словарик», пройти через «Мозговой штурм», поиграть в ассоциации со словом «хлеб» и расшифровать анаграммы названий хлебобулочных изделий. Еще одним этапом квеста стал «Калькулятор пропорций ингредиентов» в котором нужно было с помощью весов отмерить точные пропорции ингредиентов для изготовления разного хлеба. Каждый участник квеста получил свидетельство участника и вкусный бублик в подарок.

Также для гостей праздника волонтеры-медики Медицинской академии провели викторину «Хлеб — главный источник энергии» и консультирование о пользе хлеба, зерновых продуктов и принципах рационального питания. Участниками викторины стали 120 человек, которые помимо интересной и познавательной информации, получили памятные сувениры.

Напомним, площадка организована в рамках XV городского фестиваля «Праздник хлеба». Всего в этот день в городе работало 28 площадок, на которых прошли праздничные программы, посвященные главному богатству России.