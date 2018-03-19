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100-килограммовая американка стала популярным тренером йоги
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100-килограммовая американка стала популярным тренером йоги 

Anews 16 часов назад
Фото: Anews
Вес 23-летней жительницы штата Пенсильвания превышает сотню килограмм. Однако эти лишние килограммы не помешали Дане Фальцетти стать преподавателем йоги, а в последствии и вовсе обрести популярность.
Изначально девушка лишь хотела сбросить лишний вес благодаря йоге. Однако несколько лет регулярных занятий не принесли желаемого результата. Впрочем, теперь ей это не нужно: Дана является последователем идеи бодипозитива и на ее Инстаграм-аккаунт подписано уже более 311 тысяч поклонников. "Вероятно, если бы в моем детстве я видела моделей с целлюлитом, растяжками и естественными изгибами, мне не понадобилось целых 22 года, чтобы полюбить свое тело. Люди должны опомниться и начать любить то, что имеют, а не то, что навязывают им СМИ".
Дана утверждает, что первое занятие йогой ей очень не понравилось. Тем не менее сейчас девушка умудряется при своем весе выполнять даже самые сложные асаны. "Когда я первый раз появилась на занятиях, войдя в зал я поняла, что я самая полная из всех. Кроме того, я была новичком: я не могла задержаться в простой позе даже 5 секунд. А при позе «Собака мордой вниз» у меня буквально горели ноги и плечи. Остальные в это время становились в стойку на голове, будто это вовсе не требует каких-либо усилий. "​Сейчас девушка увлекается путешествиями, проводя в разных странах мастер-классы. Также нередко она делится онлайн-уроками, в которых учит любить себя и заниматься тем, что действительно нравится, несмотря на осуждение окружающих.
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