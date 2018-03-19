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На кастинге «Дома-2» до полусмерти избили девушку
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На кастинге «Дома-2» до полусмерти избили девушку 

Дни.ру 15 часов назад
Фото: Дни.ру
Претендентки на участие в реалити-шоу «Дом-2»устроили драку. В результате 26-летняя девушка получила травму головы и попала в больницу.
Потасовка произошла во время кастинга в Москве на улице Саморы Машела. Кандидатки что-то не поделили между собой, вспыхнула ссора, в результате которой девушку избили до потери сознания, сообщает РЕН ТВ.
Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и оставили под наблюдением. Как только барышня отошла от травм, она сразу же заявила о произошедшем в полицию.
Поклонники телепроекта «Дома-2» знают, что мордобой на телестройке уже в порядке вещей. Дерутся все со всеми: дамы вырывают друг другу волосы из-за якобы недоброго взгляда, а мужчины предлагают другим участникам шоу таким варварским способом ответить за слова.
Например, Валерия Голд и Анастасия Балинская устроили перепалку во время обсуждения хороших манер. Балинская обвиняла свою оппонентку в том, что та несправедливо называет ее «быдлом» и «лошадью», хотя она не оскорбляла Голд. Однако девушка припомнила, что за один день не раз слышала обидные слова в свой адрес.
Тогда, чтобы доказать свою правоту, Анастасия бросила в соперницу пакетом из под сока. Валерия ответила броском банки с джемом. Следом полетели фрукты. Ну а закончилось все тем, что дамы оттаскали друг друга за волосы. Пикантности ситуации добавило то, что во время потасовки маленькое черное платье Валерии Голд превратилось в футболку, обнажив ее нижнее белье. Ну а Анастасия Балинская изначально вступала в схватку в одной рубашке, накинутой на купальник.
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