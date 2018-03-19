Мальчик стал лучшим другом племени обезьян

Двухлетний Самарт Бангари на родине считается воплощением обезьяньего бога Ханумана: Маугли подружился с племенем лангуров и проводит с ними все свое время.

Группа из 20 обезьян живет неподалеку от деревни Самарта. Мальчик вовсе не заброшен, у него есть любящие родители и свой дом, но каждое утро в окно к нему залезают лангуры, будят и даже провожают в школу.

Необычная связь появилась у мальчика еще в 6 месяцев. Одна из обезьян украла у него кусочек печенья, но Самарт не расплакался, а погладил ее. Уже на следующий день к нему в гости пришло все племя.

Видимо, животные считают его кем-то вроде младшего члена племени. Лангуры оберегают мальчика постоянно — родители даже могут оставить его наедине с обезьянами и не беспокоиться ни о чем.

Самарт еще почти не говорит, зато прекрасно общается с обезьянами на языке жестов. Интересно, чем закончится эта удивительная история настоящего Маугли!