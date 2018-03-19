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Как выполнить карман с подкройным бочком
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Как выполнить карман с подкройным бочком 

BurdaStyle.ru 15 часов назад
Фото: BurdaStyle.ru
Рассмотрим карман с подкройным бочком на примере прямой юбки из твида. Обычно этот шаг выполняют в первую очередь после раскроя основных деталей изделия.
Для двух карманов вам потребуется:
— переднее полотнище юбки; — 2 мешковины кармана, цельнокроеные с бочком, из основной ткани; — 2 мешковины из подкладочной ткани; — косая бейка шириной 4 см из подкладочной ткани. — флизелин
Шаг 1  На переднем полотнище юбки с изнаночной стороны продублировать входы в карман полосками флизелина.
Шаг 2  Мешковины карманов из подкладочной ткани наложить на переднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии входов в карманы. Приколоть или приметать.
Шаг 3  По линии входа в карман проложить строчку, с учетом заложенного припуска. В данном случае припуск 1,5 см.
Шаг 4  Отвернуть мешковины карманов на изнаночную сторону полотнища юбки с небольшим перекантом шириной 1-2 мм (так, чтобы мешковину кармана не было видно с лицевой стороны). Выметать и приутюжить.
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Шаг 5  С изнанки по мешковине вдоль линии входа в карман проложить ручную отделочную строчку, которая будет выполнять как декоративную роль, так и утилитарную — фиксировать припуск, чтобы мешковина не выворачивалась наружу.
Чтобы ровно проложить строчку, при помощи линейки размечаем места стежков исчезающим маркером. Прокладываем небольшие стежки шириной 2-3 мм на расстоянии около 1 см друг от друга швом «вперед-назад иголку».
Совет: линию входа в карман можно отстрочить, отступив от шва притачивания мешковины 1-2 мм.
Школа шитья: отделочная строчка
Шаг 6  Наложить мешковины кармана, цельнокроеные с бочком, из основной ткани на мешковины из подкладочной ткани лицевая сторона к лицевой стороне, совмещая округлые срезы мешковин, боковые линии и линию талии.
Сколоть булавками.
Шаг 7  Вдоль округлых срезов мешковин уложить косую бейку лицевой стороной вниз, сколоть булавками или приметать.
Шаг 8  По припускам мешковин проложить строчку, захватывая обе мешковины и бейку.
Шаг 9  Заутюжить бейку на припуск, подогнуть второй ее срез и обогнуть припуск. Приколоть булавками и приметать. Отутюжить.
Шаг 10  Прострочить с лицевой стороны в шов, захватывая бейку с изнанки. Отутюжить. Лишний припуск изнутри подрезать.
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Шаг 11  Так будут выглядеть карманы с изнанки. Такой способ обработки подходит для карманов в юбках без подкладки, в изделиях из осыпающейся ткани или если нет возможности обметать припуск.
В завершение работы над юбкой по линии входов в карманы пришить пуговицы, расположив их симметрично. Верхнюю пуговицу можно пришить, захватывая насквозь мешковину кармана и подкладку, чтобы под весом пуговиц карман не провисал.
Дарья Табатчикова
По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.
Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.
В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Даша ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.
Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова Материал подготовила Юлия Деканова
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