Как выполнить карман с подкройным бочком

Рассмотрим карман с подкройным бочком на примере прямой юбки из твида. Обычно этот шаг выполняют в первую очередь после раскроя основных деталей изделия.

Для двух карманов вам потребуется:

— переднее полотнище юбки; — 2 мешковины кармана, цельнокроеные с бочком, из основной ткани; — 2 мешковины из подкладочной ткани; — косая бейка шириной 4 см из подкладочной ткани. — флизелин

Шаг 1 На переднем полотнище юбки с изнаночной стороны продублировать входы в карман полосками флизелина.

Шаг 2 Мешковины карманов из подкладочной ткани наложить на переднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии входов в карманы. Приколоть или приметать.

Шаг 3 По линии входа в карман проложить строчку, с учетом заложенного припуска. В данном случае припуск 1,5 см.

Шаг 4 Отвернуть мешковины карманов на изнаночную сторону полотнища юбки с небольшим перекантом шириной 1-2 мм (так, чтобы мешковину кармана не было видно с лицевой стороны). Выметать и приутюжить.

Как выполнить шов с переходным кантом: мастер-класс

Шаг 5 С изнанки по мешковине вдоль линии входа в карман проложить ручную отделочную строчку, которая будет выполнять как декоративную роль, так и утилитарную — фиксировать припуск, чтобы мешковина не выворачивалась наружу.

Чтобы ровно проложить строчку, при помощи линейки размечаем места стежков исчезающим маркером. Прокладываем небольшие стежки шириной 2-3 мм на расстоянии около 1 см друг от друга швом «вперед-назад иголку».

Совет: линию входа в карман можно отстрочить, отступив от шва притачивания мешковины 1-2 мм.

Школа шитья: отделочная строчка

Шаг 6 Наложить мешковины кармана, цельнокроеные с бочком, из основной ткани на мешковины из подкладочной ткани лицевая сторона к лицевой стороне, совмещая округлые срезы мешковин, боковые линии и линию талии.

Сколоть булавками.

Шаг 7 Вдоль округлых срезов мешковин уложить косую бейку лицевой стороной вниз, сколоть булавками или приметать.

Шаг 8 По припускам мешковин проложить строчку, захватывая обе мешковины и бейку.

Шаг 9 Заутюжить бейку на припуск, подогнуть второй ее срез и обогнуть припуск. Приколоть булавками и приметать. Отутюжить.

Шаг 10 Прострочить с лицевой стороны в шов, захватывая бейку с изнанки. Отутюжить. Лишний припуск изнутри подрезать.

Как пришить косую бейку: 3 способа

Шаг 11 Так будут выглядеть карманы с изнанки. Такой способ обработки подходит для карманов в юбках без подкладки, в изделиях из осыпающейся ткани или если нет возможности обметать припуск.

В завершение работы над юбкой по линии входов в карманы пришить пуговицы, расположив их симметрично. Верхнюю пуговицу можно пришить, захватывая насквозь мешковину кармана и подкладку, чтобы под весом пуговиц карман не провисал.

Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Даша ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.