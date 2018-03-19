Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта

На этой неделе свои дни рождения отмечают «пограничники» между Рыбами и Овном. Такие люди либо часто мучаются внутренними противоречиями, либо еще в раннем возрасте занимают твердую позицию, сдвинуть с которой их невозможно.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Успех Рыб на этой неделе во многом зависит от того, насколько внимательно вы будете прислушиваться к более опытным коллегам или руководителю. Вполне возможно, вы познакомитесь с человеком, который может вас многому научить.

Отношения

Выходные будут оптимальным временем для общения с любимыми и близкими людьми. Откажитесь на этот период от активных контактов и походов на вечеринки и другие публичные мероприятия.

Здоровье

Поездки на природу или к морю помогут вам восполнить энергию и набраться сил, которые давно на исходе.

Покупки

На этой неделе вы можете оказаться перед выбором: тратить деньги на крупную покупку или нет. Звезды советуют не скупиться, если речь идет о приобретении для дома. Эти траты точно будут оправданными.

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Овны на этой неделе проявят свой бунтарский характер, что может привести к проблемам с начальством или другими авторитетными людьми. Вместе с тем усилятся ваши творческие и интеллектуальные способности. Сейчас вы можете создать нечто действительно талантливое.

Отношения

У молодых Овнов могут возникнуть трудности при общении со старшим поколением. Возможно, вам покажется, что от вас слишком многого требуют. Для тех, кто находится в поиске любви, наступает удачное время. Сейчас вы можете завести несколько очень приятных знакомств. Те, кто пережил расставание, могут помириться с бывшим возлюбленным и начать все заново.

Здоровье

Следует быть внимательными при обращении с электроприборами и открытым огнем. Существует опасность ожогов.

Покупки

Удачными будут поездки на отдых и всевозможные развлечения. Покупка обучающего курса также будет очень выгодным приобретением.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Тельцы могут получить информацию, которая перевернет планы на будущее и заставит изменить карьеру. Вы начнете лучше разбираться в мотивах и поступках других людей. А вот с представителями закона сейчас лучше не связываться — возможны неприятности.

Отношения

Отношения с любимым человеком заметно улучшатся. Вы будете лучше понимать друг друга и найдете общее решение давних проблем. Удачная неделя для того, чтобы заняться совместным планированием. Одиноким представителям знака сейчас лучше не форсировать события в отношении людей, которые вам нравятся. Пусть все идет своим чередом.

Здоровье

Звезды советуют Тельцам высыпаться, иначе вам будет сложно найти энергию для повседневных занятий.

Покупки

Сейчас не лучшее время для путешествий. Загородные поездки или покупку отпускного тура стоит отложить хотя бы до конца недели.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Неделя будет удачной для Близнецов, которые сконцентрированы на работе. Сейчас вы сможете найти оптимальные решения своих задач и добиться успеха в решении любых деловых вопросов.

Отношения

На любовном фронте без перемен. Типичных Близнецов ждет некоторое затишье: ситуация не будет меняться ни в хорошую, ни в плохую сторону. Зато в отношениях с друзьями ожидаются приятные события, совместные вечеринки и разговоры по душам. Вы можете встретить человека, который будет вас понимать и поддерживать во всем.

Здоровье

Благоприятный момент для поездки в санаторий или для спа-процедур. Вам пора подзарядить свои батарейки!

Покупки

На этой неделе возможны траты, связанные с детьми или обустройством дома. Лучше не расходовать деньги по пустякам, они потребуются для более серьезных целей.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Раков на работе ждут какие-то перемены: у вас может смениться руководитель или должностные обязанности. Возможно, будут скорректированы общие планы. Не спешите протестовать. Скорее всего, это перемены к лучшему.

Отношения

Отношения с любимым человеком улучшатся. Вы наконец-то поймете, чего от вас хотят, и сможете прийти к общему знаменателю. Очень важно сейчас говорить со своим партнером честно, не обманывать его. Это удачное время для заключения брака и проведения свадебной церемонии.

Здоровье

Травмоопасный период. Соблюдайте правила дорожного движения и не идите на риск без особой нужды.

Покупки

Ракам стоит побаловать себя и купить то, на что вы давно засматривались. Оставьте сомнения типа «мне не идет» или «что скажут люди» — будьте смелее и ярче!

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Удачной будет неделя у Львов, которые приступают к чему-то новому. Старт проекта или выход на новую работу пройдут без неприятных сюрпризов. Вы быстро вольетесь в русло и проявите себя с лучшей стороны.

Отношения

Отношения в семье сейчас складываются очень хорошо. Вы почувствуете себя одной командой со своими близкими. Удачное время для решения больших задач, требующих общих усилий. Те, кто недавно вступил в отношения, на этой неделе могут организовать знакомство с родителями или же могут быть представлены родственникам своего избранника.

Здоровье

Залог отличного самочувствия в ближайшие дни — правильное питание. Некоторые неприятные симптомы могут уйти, как только вы станете следить за своим рационом.

Покупки

Скорее всего, вы сможете решить материальные проблемы и сделать вклад в свое будущее благосостояние.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Девам следует прислушиваться к мнению более авторитетных людей. Излишняя уверенность в своих силах и знаниях на этот раз может сослужить плохую службу. Удача ждет тех представителей знака, которые будут в точности следовать плану и на время откажутся от инициативы.

Отношения

Неделя будет благоприятной для Дев, которые уже состоят в браке. Ваша сексуальность усилится, вы сможете получить новый интимный опыт и найти взаимопонимание с партнером не только в постели, но и в повседневной жизни. Думайте не о своих, а о его интересах. Одинокие Девы могут пойти на свидание, и оно окажется удачным.

Здоровье

Риск получить травму из-за собственной невнимательности в этот период очень велик. Будьте осторожнее при обращении с электроприборами.

Покупки

Удачное время для приобретения крупной мебели или бытовой техники.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Благополучно складывается неделя для профессиональной деятельности. Вашу работу оценят по достоинству, финансовые возможности возрастут. Скорее всего, вы сможете рассчитывать на повышение зарплаты или неожиданную премию.

Отношения

Существующая взаимная любовь Весов на этой неделе усилится. Однако звезды предупреждают, что вам придется понервничать из-за поведения партнера. Его взгляды на верность и отношения могут оказаться слишком свободными. Удачное время для заключения брака или венчания.

Здоровье

Вам не стоит держать в себе эмоции, это может привести к проблемам с самочувствием. Найдите способ здоровой разрядки (спорт, танцы или что-то еще, кроме алкоголя и экстремального поведения).

Покупки

Благоприятное время для туристических поездок. Если вы не сможете покинуть город на этой неделе, займитесь обустройством своего дома. Покупка домашних мелочей тоже будет удачной.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Скорпионов ждет успех в любой деятельности, связанной с креативом и нестандартным мышлением. Сейчас вы можете открыть в себе массу талантов и способностей к самым различным вещам. Особенно удачной будет неделя у тех, кто работает с детьми.

Отношения

Типичные Скорпионы будут настроены на романтику на протяжении всей недели. Общение с любимым человеком будет не только приятным, но и принесет реальную пользу. Возможно, у вас появится совместный творческий проект или вы как-то сможете помочь друг другу в работе. У одиноких Скорпионов вероятны служебные романы.

Здоровье

Следует быть более внимательными к своему здоровью. Ваш иммунитет сейчас снижен, вероятны простудные заболевания. Займитесь профилактикой, больше спите и по возможности откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи.

Покупки

Стоит посетить косметолога. Лучшее вложение средств на этой неделе — в собственную красоту и здоровье своей кожи.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Стрельцы почувствуют прилив творческих сил и азарт. Если вы давно мечтали написать книгу или картину, принять участие в спектакле, сейчас самое подходящее для этого время. Возможно, вам придется взять творческий отпуск, чтобы самореализоваться по полной. Однако результат вам точно понравится.

Отношения

Влюбленные Стрельцы будут испытывать резкие эмоциональные перепады. Возможно, вы почувствует неустойчивость и шаткость ваших отношений. Взаимные обязательства будут напрягать и даже пугать. Постарайтесь не демонстрировать больше чувств, чем испытываете, и не навязывайтесь любимому человеку через сопротивление. У вас должна быть не только совместная, но и личная жизнь. Дайте друг другу немного больше свободы.

Здоровье

Возможны проблемы с зубами. Запланируйте на этой неделе посещение стоматолога.

Покупки

Звезды рекомендуют Стрельцам на этой неделе приобрести украшение с камнем. Больше всего вам подходят рубины, аметисты или топазы.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Неделя будет удачной для составления планов и обдумывания ближайших перспектив. Сейчас вы можете заложить основу для своего будущего развития. Все запланированное будет исполняться точно в срок, так что не жалейте времени на планирование.

Отношения

Хороший момент для того, чтобы встретиться с друзьями. Сейчас самое время обновить прошлые связи, вспомнить о том, с кем давно не общались. Для одиноких Козерогов это может обернуться новым романом со старым возлюбленным.

Здоровье

Откажитесь от алкоголя и жирной пищи. Ваш организм точно не будет против.

Покупки

Благоприятный момент для смены телефона или покупки других современных гаджетов.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Удачный период для учебы и расширения круга знакомств. Общение с людьми может не только принести хорошие эмоции, но и помочь с решением трудных задач. Однако постарайтесь сконцентрироваться на своих делах, иначе есть риск распылить свои силы на множество ненужных проблем и контактов. В этом случае неделя пройдет менее результативно, чем могла бы. Возможно повышение по службе.

Отношения

Водолеям стоит приготовиться к необычным поворотам и событиям в личной жизни. Поступки ваших партнеров (как настоящих, так и бывших) могут вас удивить.

Здоровье

Почувствовав неприятные симптомы, не тратьте время на самолечение и народную медицину. Так вы можете пропустить начало серьезной болезни. Лучше сразу обращайтесь к врачу.

Покупки

Удачное время для шопинга. Одежда и аксессуары, купленные на этой неделе, не будут бессмысленно занимать место в шкафу, а станут практичным пополнением вашего гардероба.