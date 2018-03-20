Как сохранить свои зубы здоровыми?

20 марта — Всероссийский день стоматологического здоровья. В Нижнем Новгороде сегодня проходит ряд образовательных мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и популяризацию здорового образа жизни. Завкафедрой терапевтической стоматологии Приволжского исследовательского медицинского университета Ольга Успенская дала читателям информационного агентства Newsroom24 ряд рекомендаций, следуя которым, удастся надолго сохранить красоту и здоровье зубов:

— Первое и главное — необходимо посещать стоматолога не реже одного раза в год. Если есть ряд проблем, заболеваний, то максимальное количество посещений — четыре раза в год.

Второе немаловажное правило — двукратная гигиена полости рта: утром и вечером. Сейчас огромный выбор средств гигиены — нити, эликсиры, различные пасты, гели. В этом многообразии сложно разобраться, поэтому нужно помнить, что не всё и не всем подходит, подбор нужно осуществлять индивидуально с врачом. То же касается и выбора зубной щётки — есть мануальные и электрические, есть ирригаторы, их тоже рекомендуется покупать после консультации со стоматологом. Что касается ирригатора, то там, как правило, есть два режима — душа и струи. Мы рекомендуем использовать режим душа.

Третье, о чём нужно помнить — диета: богатая белками, микро— и макроэлементами пища. Мы рекомендуем употреблять поменьше углеводов, сахара — они создают среду, способствующую росту бактерий. Очень полезно жевание сухой твёрдой пищи — морковка или яблоко в завершение обеда прекрасно очистят зубы. Сухая пища улучшает слюноотделение, что тоже способствует естественному очищению полости рта. Полезно длительное удерживание в полости рта молока или чая, это укрепляет эмаль.

Сегодня существуют реминерализирующие технологии — специальные гели, доступные для домашнего использования. Вы почистили зубы пастой (обязательно без фтора), затем втёрли в ткань зубов специальный гель. Лучше всего эту манипуляцию проделывать вечером, перед сном. Ополаскивать полость рта после реминерализации не нужно. Процедура полезна даже маленьким детям.

Что касается детей, то у них должны быть специальные детские зубные пасты с безопасной концентрацией фтора, нельзя забывать, что ребёнок при чистке зубов может часть пасты проглотить.

Что касается ополаскивателей полости рта — это отличное очищение. Изучайте состав средства — оно может иметь противокариозное, укрепляющее или противовоспалительное действие, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Флоссы — рекомендуются всем для очистки межзубных пространств, они тоже есть разные — с фторидами, с антисептиками.

Чистить зубы после каждого приёма пищи — нет. Исключение — только по рекомендации врача, под наблюдением врача и временно. Жвачки — тоже нет. Если вы жуёте их регулярно, часто, долго — это вредно. Угнетается функция слюнных желез, зубо-челюстная система находится в состоянии перегрузки.

В целом для здоровья зубов важна личная мотивация — следите за своими зубами, прислушивайтесь к мнению вашего врача, следуйте его рекомендациям.

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