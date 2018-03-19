Жёны декабристов. Какое счастье они обрели в Сибири?

С них не писали портретов и не восхваляли в одах. Они были неграмотными сибирскими девушками, которые подарили простое семейное счастье государственным преступникам — ссыльным на вечное поселение в Енисейскую губернию декабристам. О судьбах декабристов и их сибирских жён рассказывает корреспондент «АиФ-Красноярск»

Царица Соломон

Первой из сибирячек вышла замуж за декабриста Евдокия Агеева, мещанка из Тобольской губернии. В 1828 году она обвенчалась с дворянином Николаем Мозгалевским. Сибирская свадьба прошла по всем обычаям в Крестовоздвиженской церкви города Нарыма. Бракосочетание стало в некоторой степени скандальным: молодые поженились без разрешения вышестоящих. Вскоре после этого издаётся специальное постановление, в котором говорится, что государственные преступники обязаны спрашивать разрешение на законный брак.

Неутомимая, жизнерадостная, чуткая женщина — так описывает девушку М. М. Богданова, автор научной статьи «Жёны декабристов — сибирячки». Она окружила ссыльного заботой, вниманием, подарила спокойствие и тепло, чего так не хватало Николаю Осиповичу. В 1839 году Мозгалевские переехали в Минусинск. За её острый ум и рассудительность минусинцы прозвали её царём Соломоном. Она от природы была одарена: ловко научилась читать и писать. Её дети вспоминали, что, когда нечем было на ужин кормить малышей, Евдокия укладывала их пораньше и занимала чудесными сказками и старинными песнями. Действительно, приходилось семье с восемью детьми нелегко. Нередко не хватало даже на хлеб, супруги тяжело работали и еле сводили концы с концами.

Казачка Аня Как указывают историки, Анна Соловьёва , казачка из станицы Саянской, была необыкновенно живой и бодрой. Именно это и спасло от уныния Петра Фаленберга.

Известно, что в то время он перенёс сразу два потрясения. Во-первых, само заточение в Петропавловской крепости и ссылка в Сибирь, а во-вторых, разрыв с первой супругой Евдокией Раевской. Лишился жены декабрист сразу после вынесения приговора: царь Николай I в то время разрешил жёнам мятежников аннулировать брак. Но благодаря сибирской казачке декабрист ожил. Они венчались в 1840 году в шушенской Петропавловской церкви, и, как говорят, свадьба прошла по всем обычаям старины.

С подачи сибирской супруги Пётр Иванович занялся табаководством, промыслом. Она помогала ему во всём, трудились и подрастающие дети. После амнистии декабрист уехал вместе с семьёй из Сибири. Анна умерла в 1890 году в Москве.

Хакасская кухарка

Для Марфы Сайлотовой это был второй брак. От первого мужа остались фамилия и двое детей.

Николаем Крюковым она познакомилась в Минусинске в доме братьев Беляевых, где Марфа работала кухаркой. Она была инородкой, как говорили в то время, дочерью хакаса и русской крестьянки. Простая женщина, неграмотная, вскоре она начала читать и писать — быстро училась у мужа.

Держалась в обществе достойно, даже под стать светским дамам, в ней была врождённая интеллигентность. Более 10 лет Николай Александрович не хотел регистрировать брак намеренно, чтобы не портить судьбу сыновьям, оставляя на ней след государственного преступника. Хотел, чтобы они были вольными сибиряками. Сыновья Иван и Тимофей были записаны Сайлотовыми. Обвенчались супруги только за год до смерти декабриста, в 1853 году.

В ссылке за убийство

Анна Николаевна Якубова в 1840-х тоже была в Сибири в ссылке. У неё уже была дочка от первого брака, а за убийство своего незаконного младенца она угодила в Минусинск.

Здесь и познакомилась с Александром Александровичем, одним из знаменитых ссыльных братьев Крюковых. Декабрист полюбил крестьянку с непростым прошлым. Двенадцать лет они жили вне закона, обвенчавшись только в 1853 году в минусинской Спасской церкви. Анна подарила мужу семерых детей и была с ним до конца жизни, став верной и понимающей подругой. После окончания ссылки они вместе с четырьмя выжившими детьми уехали сначала в Томск, потом в Киев, где Анна скоропостижно скончалась. После смерти жены Александр Александрович с дочерьми и сыновьями уехал в Брюссель, где и умер от холеры.

Домовитая красавица

Минусинцы отзывались о ней как о красавице и умнице, а сама она была скромной, хозяйственной, домовитой. Говорят, что казачка Евдокия Макарова приехала в Минусинск из саянской деревни и стала учиться в школе для взрослых, которую организовали декабристы Беляевы.

Тогда она приглянулась одному из них, сразив красотой и умом. Быстро научилась писать, читать, считать. Старший Беляев даже хотел сделать ей предложение, но братьев отправили на Кавказ.

Спустя годы, в 1846 году, она стала избранницей другого ссыльного — Александра Фролова , жившего тогда в Шушенском. У них было трое ребятишек, и всех сибирячка приучила к труду, рукоделию, чтению. По воспоминаниям, она была одарённой женщиной с доброй душой. Часто помогала бедным и обездоленным крестьянам, взяла на воспитание девочку одного шушенца и стала ей матерью, вырастила, выдала замуж.

Казачка Дуня умерла в 1902 году в Петербурге, похоронили её рядом с мужем на Ваганьковском кладбище в Москве.

P. S. Автор благодарит работников Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова за предоставленные информацию и фотографии.