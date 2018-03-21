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Врачи спасли проглотившую ложку жительницу Томска без операции
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Врачи спасли проглотившую ложку жительницу Томска без операции 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Врачи из эндоскопического отделения клиники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) смогли извлечь из желудка молодой женщины чайную ложку без применения классической полостной операции, сообщил новостной портал «sibnovosti.ru» со ссылкой на пресс‐службу медицинского учреждения.
Сообщается, что 11 марта в приемное отделение местной клиники поступила
22-летняя
девушка с чайной ложкой в животе. На вопрос медиков о том, как столовый прибор оказался в ее желудке, молодая пациентка отвечать отказалась.
По словам врачей, при осмотре людей с подобными жалобами, у хирургов всегда есть две опции: делать срочную операцию или применять, так называемый, малоинвазивный или неинвазивный методы извлечения предметов — при помощи эндоскопа.
В СибГМУ учтонили, что во время неинвазивной операции медики использовали видеоэндоскоп: гибкую видеокамеру, которую ввели пациентке в желудок через пищевод. А чайную ложку «зацепили» и вытянули с помощью специальной петли. Вся процедура заняла менее часа. Тем не менее, молодую девушку выписали только через пять дней стационарного наблюдения.
Вьетнамские хирурги достали из живота пациента медицинские ножницы, которые, при операции на желудок, по ошибке забыли вытащить их коллеги почти 20 лет назад.
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