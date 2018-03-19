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Завтра клуб «Точка красоты» проведёт для бутовчанок своё занятие
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Завтра клуб «Точка красоты» проведёт для бутовчанок своё занятие 

Вестник Бутова 14 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Парадокс: сейчас (при наличии средств) можно купить либо заказать любой предмет одежды, однако… людей, одетых со вкусом, стало даже меньше, чем в эпоху дефицита. Чтобы восполнить этот досадный пробел, во вторник, 20 марта, соберётся клуб «Точка красоты».
О чём будут говорить на занятии клуба? О дизайне одежды, макияже, массаже лица — то есть на темы, которые без сомнения, найдут своих поклонниц.
А соберётся клуб в стенах ТЦСО «Бутово» — учреждения, становившегося родным домом для многих интересных и полезных начинаний.
Клуб начнёт занятие в 12:30.
Занятие в клубе «Точка красоты» пройдёт по адресу: ул. Поляны, д. 57.
Все желающие на это занятие попасть, звоните по телефону: 8-495-716-36-36
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