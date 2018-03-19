Завтра клуб «Точка красоты» проведёт для бутовчанок своё занятие

Парадокс: сейчас (при наличии средств) можно купить либо заказать любой предмет одежды, однако… людей, одетых со вкусом, стало даже меньше, чем в эпоху дефицита. Чтобы восполнить этот досадный пробел, во вторник, 20 марта, соберётся клуб «Точка красоты».

О чём будут говорить на занятии клуба? О дизайне одежды, макияже, массаже лица — то есть на темы, которые без сомнения, найдут своих поклонниц.

А соберётся клуб в стенах ТЦСО «Бутово» — учреждения, становившегося родным домом для многих интересных и полезных начинаний.

Клуб начнёт занятие в 12:30.

Занятие в клубе «Точка красоты» пройдёт по адресу: ул. Поляны, д. 57.

Все желающие на это занятие попасть, звоните по телефону: 8-495-716-36-36