Социологи: в России домашние дела выполняют женщины

В список исключительно женских обязанностей попали приготовление еды, уборка, стирка и глажка. А чисто мужских дел оказалось всего два — вынос мусора и обслуживание семейного автомобиля. Некоторые дела, например, закупку продуктов и мытье посуды, многие пары делят поровну. Только 3-4% мужчин регулярно готовят, стирают и убирают в квартире (по сравнению с 70% женщин). Бабушки и дедушки участвуют в домашних делах в 7-9% случаев и в 10-15% случаев заботятся о внуках.

Дети и подростки в России включены в быт намного больше, чем их отцы: 25-30% моют посуду, убирают квартиру, ухаживают за домашними животными. При этом 9 из 10 женщин утверждают, что были бы рады мужской помощи во всех сферах. И лишь 46% мужчин признались, что готовы разделить со своими женами все тяготы семейной жизни.