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Когда простые слова звучат как заклинание
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Когда простые слова звучат как заклинание 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Приезжих из глубинки в метро видно сразу. Вот и эти двое отчетливо выделялись на общем фоне. Мужчина и женщина стояли в центре вестибюля «Белорусской», неуверенно озираясь по сторонам. Людская толпа обтекала их со всех сторон и они жались друг к другу, прижимая к себе какие-то пакеты и объемную авоську, содержимое которой было заботливо завернуто в газетную бумагу.
— Сынок… — женщина то и дело пыталась обратиться к кому-то из пробегающих мимо. Но «сынки», равно как и «дочки», проносились мимо, торопясь успеть на ближайший поезд.
Мужчина, подслеповато щурясь, вглядывался в информационные таблички, но, видимо, ничего полезного для себя там не находил. Время от времени он делал шаг в сторону карты-схемы метро, но тут же отступал назад, одергиваемый супругой. Видимо, заметив их страдания, к паре подошла сотрудница метрополитена.
— Вам куда нужно?
— Доченька, родная, нам бы до Дубны добраться, к сыночку едем… — женщина уже чуть не плакала.
— Не переживайте, доедете.
Только вам нужно на Савеловский вокзал.
Она стала объяснять, как проехать до «Савеловской».
Но поглядев в расширенные от страха глаза пассажирки, для которой фраза «проедете остановку по кольцу и на „Новослободской“ пересядете на „Менделеевскую“ явно звучала как колдовское заклинание, девушка поняла, что без сопровождения эти двое так и останутся здесь до скончания века.
— Подождите здесь, сейчас вас проводят, — сказала она и убежала куда-то в глубины служебных помещений.
Через несколько минут к незадачливой паре подошла другая женщина — в форме сотрудника Центра обеспечения мобильности пассажиров.
— Пойдемте, я покажу, куда вам нужно ехать, — сказала она и двинулась к эскалатору, словно ледокол, рассекая людской поток.
Мужчина и женщина, облегченно вздохнув, торопливо посеменили за ней, стараясь ступать шаг в шаг…
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