Живой Кен приехал в Москву сниматься в «Доме-2»

Носящий титул живого Кена бразилец Родриго Алвес заявил, что теперь будет искать себе живую Барби. Причём делать это он собирается в России. Уроженец Бразилии Родриго Алвес известен на весь мир своим отчаянным желанием походить на мужа знаменитой куклы Барби. Впрочем, несмотря на более чем 60 пластических операций и процедур, на которые были потрачены сотни тысяч долларов, Родриго Алвес так и не обрел заветных пропорций. И неподготовленных прохожих на улице он иногда просто пугает. Однако мужчина упивается полученной им славой и продолжает свои эксперименты с внешним видом. Не так давно он заявил о том, что теперь вместо пластических операций ему нужно сосредоточиться на личной жизни и найти себе подходящего партнера. Но кто же может стать настоящим партнером для живого Кена если не живая Барби? 34-летний Родриго уже приехал в Москву, и здесь он намерен отыскать себе идеального по внешности компаньона, с которым мужчина будет посещать разные вечеринки, светские мероприятия и тусовки. Сообщается, что Алвес примет участие в знаменитом реалити-шоу «Дом-2», которое транслируется на канале ТНТ. Именно здесь он хочет найти себе спутницу жизни.

"Я появлюсь в «Доме-2», потому что здесь снимаются самые знаменитые российские куклы, именно здесь мне необходимо отыскать подобие Барби, — заявил живой Кен. — Россия — это та самая страна, откуда все эти куклы родом, а в самом реалити-шоу будут много говорить об их отношениях с пластической хирургией. Многие из моих друзей-девушек очень гламурны, они делали себе тонны пластики. Я очень заинтригован, как с этим обстоят дела в России, насколько красивы куклы здесь. Надеюсь найти себе подругу жизни". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)