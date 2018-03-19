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Это уже лишнее: Селена Гомес набрала вес после расставания с Джастином Бибером
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Это уже лишнее: Селена Гомес набрала вес после расставания с Джастином Бибером 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
Селена Гомес никогда не могла похвастаться точеной фигуркой, но в последнее время формы звезды заметно увеличились. На днях стало известно, что Сел и Джастин Бибер приняли непростое решение расстаться. Причиной расставания пары СМИ назвали маму певицы. Мол, женщина не уверена в Бибере и неоднократно говорила дочке, что она не в восторге от возобновления ее отношений. Возможно, именно стресс стал причиной набора веса у Селены. Папарацци сняли ее во время отдыха на яхте в Австралии. На фото, появившихся в Сети, отчетливо виден большой живот Гомес и объемные бедра певицы. Хочется верить, что уже в ближайшее время Селена возьмется за фигуру и вернет себе подтянутую фигуру, которую не стыдно показывать в бикини и не нужно прятать за утягивающие наряды на красных дорожках. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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