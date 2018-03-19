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В Пермском крае принимают заявки на конкурс будущих мам
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В Пермском крае принимают заявки на конкурс будущих мам 

АиФ Пермь 13 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Приём заявок на участие в конкурсе будущих мам начался в Пермском крае. Принять участие в нём смогут жительницы региона, которые находятся «в положении».
Финал конкурса пройдёт в начале июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Срок беременности участниц к этой дате должен быть от 28 до 32 недель. Все они обязательно должны наблюдаться в женской консультации, не иметь медицинских противопоказаний для участия в конкурсе и получить разрешение на участие от своего лечащего врача.
Участниц, которые пройдут отбор, ждёт насыщенная программа: занятия по хореографии, актерскому мастерству, полезные семинары, экскурсия по родильным домам Перми. Финалистки конкурса получат сертификаты на сервисные роды и ценные подарки от спонсоров и партнеров. Победительница станет обладательницей ювелирного украшения.
Анкеты для участия можно получить и заполнить во всех районных женских консультациях Пермского края, обратившись к врачу, который наблюдает беременность.
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