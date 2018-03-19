Экстрасенс: у Светланы Лободы родится девочка

Телевезионный эксперт, звездный экстрасенс Майя Брю сделала прогноз для известной певицы Светланы Лободы : "Светлана наделена мощной интуицией, но может жить в иллюзиях и быть часто обманутой. Светлана очень хочет сына, но, скорее всего, у нее родится вторая дочь, — рассказывает экстрасенс о ближайшем пополнении в семье Лободы. — В будущем вполне вероятно, что Светлана станет многодетной мамой: и у нее родятся дочь и сын. Ее предназначение — быть заботливой и любящей мамой, именно это приносит звезде счастье. Популярность в ближайший год, несмотря на небольшой перерыв в выступлениях, только вырастёт. Работать Лобода будет еще больше. Совет: так как скоро предстоит много трат и финансовых вложений — нужно грамотно, просчитывая все вперед, осторожно и очень вдумчиво управлять деньгами ближайшие годы…"

Напомним, что 35-летняя звезда Светлана Лобода воспитывает дочь Евангелину. В апреле Еве исполнится 7 лет. В мае звезда станет мамой второй раз. Сейчас Лобода находится в Лос-Анджелесе, где родится ее второй малыш. В июле певица возобновит концерты. Артистка в интервью нашему изданию еще год назад рассказывала, что мечтает о втором ребенке — о сыне. Имя отца ребенка Светлана Лобода держит в секрете. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1732286927455716960_249609133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1421568627451)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1421568627451)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Экстрасенс Майя Брю. Фото: личный архив.