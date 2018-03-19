Крошечные, но очень уютные дома на колесах, в которых захотел бы жить каждый

Недавно мы рассказывали о царском дворце на колесах, которые построила индийская компания Pinnacle Speciality. Но не все замахиваются на грандиозные размеры — некоторые довольствуются малым и показывают чудеса рациональной компоновки пространства.