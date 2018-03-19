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Крошечные, но очень уютные дома на колесах, в которых захотел бы жить каждый
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Крошечные, но очень уютные дома на колесах, в которых захотел бы жить каждый 

Авторамблер 13 часов назад
Фото: Авторамблер
Недавно мы рассказывали о царском дворце на колесах, которые построила индийская компания Pinnacle Speciality. Но не все замахиваются на грандиозные размеры — некоторые довольствуются малым и показывают чудеса рациональной компоновки пространства.
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