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Анджелина Джоли отказалась делить детей с Брэдом Питтом
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Анджелина Джоли отказалась делить детей с Брэдом Питтом 

Sunmag 13 часов назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Буквально месяц назад казалось, что компромисс в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта все же близится: тогда инсайдеры как один утверждали, что Энджи готова пойти на мировую с Брэдом и подписать бумаги, согласно которым опека над детьми у пары будет совместной. Но затем Джоли отказалась от своего решения, потому что «Питт слишком давит на нее, из-за чего она потеряла контроль над ситуацией». Пока что, напомним, все шестеро детей остаются с актрисой: девятилетние близнецы Вивьен Маршелин и Нокс Леон, 11-летняя Шайло Нувель, 15-летний Мэддокс Шиван, 13-летний Пакс Тьен и 12-летняя Захара. Питт периодически видится с семьей, но после новостей о том, что он помирился с Дженнифер Энистон, это удается ему все реже и реже: Анджелине такие перемены совсем не понравились, и она снова разозлилась на бывшего мужа.
Впрочем, по документам Брэд и Анджелина все еще остаются мужем и женой, и вопрос опеки как раз-таки является тем камнем преткновения, который у них никак не получается обойти, чтобы завершить процесс развода. Такое ощущение, что разводиться Энджи не очень-то и хочется… Хотя в СМИ то и дело появляются слухи о том, что 42-летняя актриса страстно влюблена в таинственного незнакомца и вообще вот-вот выйдет замуж в четвертый раз, ничего подобного, разумеется, не происходит. Источники, близкие к Джоли, и вовсе говорят, что ей по-прежнему очень тяжело смириться с мыслью о распаде своей семьи. В разговорах с друзьями она называет расставание с Брэдом «главной ошибкой, сделанной ею в жизни» и жалеет, что потеряла его. Быть может, Джоли до сих пор втайне надеется, что чем дальше будет откладывать развод, тем больше вероятность, что разводиться и вовсе не придется?
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