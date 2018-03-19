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Израильтянину разрешили развестись с женой-лентяйкой
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Израильтянину разрешили развестись с женой-лентяйкой 

Newsru.com 13 часов назад
Фото: Newsru.com
Израильтянину разрешили развестись с женой на том основании, что она не работала и не вела хозяйство, то есть попросту бездельничала. Единственное, что она делала с удовольствием, — играла в игры на мобильном телефоне.
Супруги прожили вместе пять лет. Раввинатский суд, рассматривавший дело о разводе, отклонил требование жены о примирении и обязал ее дать супругу разводное письмо, «поскольку безделье приводит к скуке, а скука — к греху», пишет
NEWSru Israel
со ссылкой на  Psakdin.co.il  Помимо игр на смартфоне женщина еще и измывалась над своим мужем, отмечает сайт. По словам мужчины, отношения начали трещать по швам, еще когда супруги жили у родителей жены, а она не хотела от них уезжать. Тогда муж снял квартиру на собственные деньги, и она соблаговолила переехать к нему. Однако жизнь отдельно от родителей также не удалась в семейном плане. В последней попытке предотвратить развод женщина подписала соглашение, в котором обязалась готовить, стирать одежду, ходить на работу и перестать оскорблять мужа. Но ее попытки сохранить брак не увенчались успехом.
В результате судьи изучили дело и пришли к выводу, что женщина на самом деле и не собиралась добиваться примирения, а давать развод отказывалась только с целью отомстить мужу и получить права на его имущество.
Несколько лет назад другому израильтянину пришлось отсидеть 21 день в тюрьме из-за того, что он не хотел давать развод своей супруге. Только после этого осужденный поддался на уговоры раввинов и согласился дать жене развод, которого она добивалась шесть лет.
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