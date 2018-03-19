Идеи для хранения: органайзеры на любой случай и вкус

В нашем обзоре — множество идей плюс три подробных мастер-класса. Текстильный органайзер с карманами

фото: blog.spoonflower.com На основе пошагового мастер-класса по изготовлению самой простой базовой модели настенного органайзера вы сможете сделать любой органайзер — с большим или меньшим количеством отделений, более широкий или длинный органайзер, органайзер для ванной комнаты из водостойкого материала. Вам потребуется:

Большой отрез ткани для двусторонней основы органайзера;

Отрезы поменьше — для карманов;

Тонкий прочный пластиковый материал для укрепления основы и карманов (при желании вы можете воспользоваться дублерином, приклеив его к ткани утюгом);

Лента или готовая косая бейка достаточной длины для обработки карманов и основы органайзера;

Люверсы

Шить можно как на швейной машине, так и вручную. Шаг 1 Для начала определитесь с размером органайзера и карманов. Например, в этом случае мы отталкиваемся от размеров стандартного листа А4 — в качестве шаблона можно воспользоваться именно им. Вырежьте из пластика прямоугольники соответствующих размеров, а из ткани — детали размера в два раза большего, не забыв несколько сантиметров на объём каждого кармана и хорошие припуски на швы. Шаг 2 фото: blog.spoonflower.com Каждую деталь кармана сложите пополам изнанкой внутрь, вложите внутрь деталь из пластика и отстрочите сверху. Шаг 3 фото: blog.spoonflower.com Ткань по бокам заутюжьте внутрь «гармошкой» так, чтобы сбоку оставались припуски. Шаг 4 фото: blog.spoonflower.com Отстрочите сгибы края кармана. Так обработайте каждый из карманов. Шаг 5 фото: blog.spoonflower.com Теперь принимаемся за работу над основой органайзера. Деталь из пластика поместите между слоями двойной тканевой детали. Шаг 6 фото blog.spoonflower.com На основу приложите детали карманов и приколите их булавками. Шаг 7 фото: blog.spoonflower.com Пришейте карманы к основе. Шаг 8 фото: blog.spoonflower.com Воспользовавшись круглым предметом в качестве шаблона, скруглите уголки основы. Шаг 9 фото: blog.spoonflower.com Обработайте органайзер по кругу косой бейкой или лентой. Шаг 10 фото: blog.spoonflower.com Наметьте местоположение люверсов и установите их. Готово.

Сумка-органайзер своими руками

Варианты текстильных органайзеров с карманами

фото: apartmenttherapy.com фото: handmadepride.tumblr.com фото: imperfecthomemaking.com фото: livesimplybyannie.comПодобный органайзер можно приспособить и для кровати

фото: static1.squarespace.com Органайзер для гладильной доски своими руками

Органайзер-«плочки» в шкаф

фото: blog.spoonflower.com Если в вашем шкафу не хватает отделений с полками, можно добавить их, сшив подобный органайзер. Он пригодится и в ванной, например, для полотенец, и в детской — для игрушек, и в прихожей — для шапок и шарфов. Вам потребуется:

Одинаковое количество ткани для внешней и внутренней сторон (берите плотную, крепкую ткань);

Отрезок ленты велкро (липучки) длиной 10+ см;

Плотный картон или пластик для укрепления органайзера;

Вешалка

Шаг 1 фото: blog.spoonflower.com Раскроите ткань и картон согласно схеме на картинке (цифра — количество деталей).

12 деталей 23х23 см (ткань подкладки);

2 детали 23х32 см (основная ткань);

2 детали 20х23 см (основная ткань);

2 детали 32х69 см (основная ткань).

Не забудьте добавить припуски по 0,5 см. Шаг 2 фото: blog.spoonflower.com Сшейте, как показано на картинке, детали 20х23 см. Выверните, отутюжьте, пришейте липучку. Шаг 3 фото: blog.spoonflower.com Наметьте у этой детали середину и пристрочите двумя строчками к середине одной из деталей основной ткани 23х32 см. Шаг 4 фото: blog.spoonflower.com Соедините эту деталь с одной из деталей подкладки. Сшивайте детали, как показано на фото. Между деталями полок вставляйте картон. Шаг 5 фото: blog.spoonflower.com Разложите готовую изнаночную часть органайзера на столе и приметайте, а затем пристрочите детали из внешней ткани 32х69 см. С одной из сторон оставьте незастроченным отрезок для выворачивания. Шаг 6 фото: blog.spoonflower.com Выверните налицо и зашейте открытый отрезок. Шаг 7 фото: blog.spoonflower.com Осталось прикрепить вешалку на липучку.

Органайзер для игл и крючков своими руками

Варианты органайзеров для гардероба

фото: ebootcamp.org фото: ebootcamp.org фото: diyjoy.comВарианты организации хранения в шкафу с помощью самодельных органайзеров

Хранение обуви и сумок:

фото: s-media-cache-ak0.pinimg.comХранение обуви плюс вариант органайзера-«полочек», дополненный коробками:

фото: simplesdecoracao.comХранение сумок:

фото: cheapbuynsave.comХранение обуви:

фото: casatemperada.blogspot.comСамодельные чехлы для одежды:

фото: amazinginterior-design.comОрганайзер для сумки

Такой органайзер поможет, с одной стороны, сделать более удобной большую сумку, в которой нет кармашков, а с другой — облегчит перенос всего необходимого из одной сумки в другую. Очень удобно для тех, кто к каждому наряду подбирает новую сумочку.

Этот органайзер шьётся из тонкого фетра. Рекомендуем именно этот материал: он хорошо держит форму и не требует обработки краёв.

Вам потребуется фетр, швейная машина, нитки, ножницы. Чтобы сшить органайзер, следуйте инструкциям в видео:

Варианты органайзеров для мелочей:

фото: 1.bp.blogspot.com фото: coupons.com фото: craftbnb.com фото: pdc2011.org