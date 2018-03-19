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Стала выглядеть на 10 лет моложе. Нижегородка преобразилась на передаче «Модный приговор»
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Стала выглядеть на 10 лет моложе. Нижегородка преобразилась на передаче «Модный приговор» 

Нижегородская правда 13 часов назад
Стала выглядеть на 10 лет моложе. Нижегородка преобразилась на передаче «Модный приговор» «Дело о том, как муж жену разоружал». Сегодня на Первом канале вышла передача «Модный приговор», в котором принимала участие нижегородка Ольга Ааронсон. Письмо на передачу написал её муж. Семейная пара живёт в «гостевом» браке. Ольга Ааронсон из Нижнего Новгорода, её муж — Давид Ааронсон — из Москвы. Но это не мешает им строить любовь.
Единственное, на что жалуется Давид Ааронсон — на образ любимой женщины. Он устал от образа воительницы. По мнению мужчины, Ольга потеряла женственность. Свою жену Давид назвал Жанна Д’Арк в юбке.
Досье «Модного приговора». Ольга Ааронсон. 51 год. Психолог. Замужем, воспитывает сына и дочь. Комплексует из-за большого живота. Стиль: родом из 70-х.
Ведущий «Приговора» Александр Васильев отметил, что у героини хорошая фигуры и волосы. А Эвелина похвалила гардероб нижегородки.
В первой части программы наряды Ольге подбирал её муж. Образы, которые выбрал Давид, всем показались скучными.
Во второй части «Модного приговора» за дело взялись стилисты. Благодаря профессионалам Ольга заместо преобразилась. В социальной сети пользователи отметили, что нижегородка стала выглядеть на 10 лет моложе.
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