Ещё
Все коровы, а я грациозная лань: японский бренд выпустил «копыта» для женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все коровы, а я грациозная лань: японский бренд выпустил «копыта» для женщин 

Bigpicture.ru 13 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Женская обувь — штука странная. Мужчины удивляются, как женщины могут передвигаться на высоченных шпильках, на которых и стоять-то сложно, лучше сидеть и не дышать. Но производители обуви, видимо, посчитали, что мало на долю женщин выпало страданий, и выпустили сандалии в виде копыт. Как в них ходить и не ломать ноги, остается загадкой.
Источник: Oddity Central
Созданные японским брендом Walpurgis деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но разве это имеет значение, когда вы хотите стать грациозной ланью?
Первое, что бросается в глаза, — отсутствие каблука. То есть в этих сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Поэтому возникает резонный вопрос: как в этой обуви ходить? Мы и представить не можем, сколько ссадин и синяков вы набьете прежде, чем научитесь хотя бы ровно стоять на этих «копытах». Но эффект того стоит. Вряд ли найдется хоть один человек, который не обратит внимания на даму в такой обуви (и, скорее всего, покрутит пальцем у виска).
Стоит такое сомнительное удовольствие 410 долларов, то есть больше 20 тысяч рублей. «Копыта» были доступны к предзаказу еще в сентябре 2017 года, а в начале 2018-го появились в продаже. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены. Судя по всему, женщинам нравится страдать, да еще и платить за это.
Bigpicture.ru: последние новости
Девушке-киборгу не дали зарядить руку на научной конференции, потому что посетители заряжали телефоны Гвоздь в руке или свадебное украшение? В интернете набирает популярность странный тренд делать пирсинг пальцев National Geographic раскаялся в многолетнем расизме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение