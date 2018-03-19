6 навыков и качеств, необходимых предпринимателю

Быть предпринимателем сегодня означает быть универсальным солдатом, который может буквально все. А если он не может «все», то бизнес этого предпринимателя никогда не станет успешным, никогда не принесет прибыли, никогда не войдет в историю даже самого ничтожного городка. Поэтому человек, ставший на путь бизнеса, должен всегда совершенствоваться. И прежде всего, он должен совершенствоваться в следующих навыках и качествах.

Ораторское мастерство

Бизнесмен, даже если он руководит всего одним или двумя сотрудниками, — это лидер. А один из самых важных навыков любого лидера — это умение говорить с людьми, умение ясно доносить свою мысль, грамотно доказывать свою позицию и склонять даже врагов на свою сторону. Это возможно только благодаря развитому навыку ораторского мастерства, которым наделен далеко не каждый человек. Многие из нас замкнуты в себе, некоторые — вообще социофобы. Это проблема многих людей. Однако бессмысленно закрываться дальше и «ставить на себе крест». Нужно просто срочно начинать тренироваться разговаривать красиво, убедительно, правильно, используя различные ораторские техники, которые ты можешь узнать в той же «Школе Речи Елены Ласкавой» — там есть отличные курсы. От себя рекомендуем либо «Базовый», либо «Интенсив». Записаться на курсы по ораторскому мастерству

Умение заменить любого сотрудника

Хороший шеф, ровно как и хороший предприниматель, — это тот человек, который может заменить абсолютно любого сотрудника своей компании, вплоть до уборщицы или электрика. Сложно? Если глава компании, которая держит сеть продуктовых магазинов, стесняется встать за кассу, то сомневаемся, что он сможет заработать достаточно денег: скорее всего он будет посредственностью. Почему это так важно? Да просто потому, что предприниматель должен знать о всех процессах, которые происходят в его детище. Если этого не будет, то ошибок не избежать.

Ответственность за чужие ошибки

Разумеется, не все руководители являются лидерами по своей природе — многие просто имитируют лидерство. И это особо явственно ощущается в моменты, когда бизнес идет на дно. Плохой бизнесмен срывается на сотрудниках, вместо того чтобы выявить реальные проколы в своей работе. Более того, даже если сотрудники действительно виноваты в неудачах, то настоящий руководитель все равно будет считать, что вина лежит только на нем, ведь это он нанял недобросовестного исполнителя, это он позволил ему совершить ошибку, это он недоглядел. Предприниматель должен четко осознавать, что его финансовое благополучие лежит в его собственных руках; он должен понимать, что вся ответственность лежит только на нем.

Желание прогрессировать

https://www.youtube.com/watch?v=NYPAXcTGTms&feature= Не все знания ты можешь получить из интернета или даже из практики. Порой тебе придется долго и упорно искать наставников, которые поделятся с тобой исключительными знаниями и опытом, которые известны лишь узкому кругу лиц. Это нормально. Именно так средневековые ремесленники на протяжении тысячи лет передавали свои знания. И сейчас этот способ снова востребован. Вот только шарлатанов стало значительно больше, чем это было раньше. Почти каждый в нашем уже инфосвободном, но всё еще безответственном мире может объявить себя «экспертом» и начать сбор средств с наивных простачков, мечтающих с помощью «волшебной таблетки» стать миллионерами. Но правда в том, что хороших тренингов совсем немного — их следует тщательно отбирать. Обращай внимание на возраст тренеров — это очевидная производная от жизненного и профессионального опыта человека. Смотри на плоды трудов самих лекторов. Чего они добились? Стали ли они успешными? Хорошую ли репутацию они имеют за спиной? В качестве ориентира смотри тренинги на сайте «Активный Мир». Записаться на бизнес-тренинг

Умение договариваться и конфликтовать

Бизнес — это конкуренция, а конкуренцию вполне можно назвать неким подобием войны, где важно уметь не только защищаться и нападать, но еще и договариваться. Мы соврем, если скажем, что дипломатией можно решить все проблемы. К тому же в бизнесе нередко необходимо вести агрессивную кампанию по условному «захвату» позиций конкурента, но иногда лучше не начинать войну, а обойтись без конфликтов. Рынок в России куда менее насыщен, чем в Штатах — много незанятых мест. Однако давать отпор ты уметь обязан, ведь если не будешь этого делать, то мигом сожрут. Законы рынка.