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Поль Погба выкрасил волосы в синий цвет
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Поль Погба выкрасил волосы в синий цвет 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покрасил волосы в синий цвет по случаю вызова в сборную Франции. Именно в таком виде Погба выйдет на поле в Санкт-Петербурге против сборной России.
Погба любит экспериментировать со своей прической. На этот раз футболист решил покрасить волосы в один из цветов национального флага — синий. Поль предстанет в пододбном облике в контрольных матчах со сборными Колумбии и России, после чего смоет синюю краску.
Французы сыграют в пятницу со сборной Колумбии на «Стад де Франс», после чего отправятся в Санкт-Петербург. Матч сборных России и Франции пройдет на «Зенит-Арена» 27 марта.
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