Егор Крид конфликтует с мужем Нюши

Певец Егор Крид рассказал о конфликте с супругом своей бывшей возлюбленной и коллеги по цеху — Нюши.

Когда-то исполнители жили душа в душу и были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

Однако несколько лет назад пара Егор Крид–Нюша распалась, разбив сердца тысячам фанатов. Сейчас 27-летняя певица замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, а вот Криду с личной жизнью не везет настолько, что он даже отправился искать любовь на телешоу «Холостяк», стартовавшее 11 марта.

С бывшей пассией Егор не общается, даже со свадьбой ее не поздравил, вполне резонно отметив, что не стоит общаться с девушкой, у которой есть избранник.

— Если бы я активно общался со своей бывшей девушкой, например, которая вышла замуж, у ее мужа возникала бы дикая ревность ко мне. И зачем нам всем это нужно? — рассказал он в одном из своих интервью.

Вот только муж Нюши порывов певца не оценил и все равно нашел повод с ним повздорить. Сначала он выяснял отношения с поклонницами исполнителя, не теряющими надежды на воссоединение Нюши и Крида.

Например, одной из девушек, оставившей подобный комментарий на странице Сивова, он в довольно грубой форме посоветовал «не лезть в его семью». Потом конфликт вылился в стычку между Сивовым и Кридом в одном из модных московских клубов. По словам Егора, Сивов повел себя некрасиво, но до драки не дошло.