«Повышать иммунитет не надо». Закаляйтесь, пейте кефир и зелёный чай

Держать оборону против простуды и гриппа нам помогает собственный иммунитет. И повысить его для укрепления этой обороны — задача наипервейшая.

Препаратов, которые, судя по рекламе, иммунитет повышают, в аптеках сегодня огромное количество. Казалось бы: принимай их — и будет тебе здоровье!

О недобросовестности рекламы, о том, почему поднимать иммунитет не нужно и что значит «болеть правильно», рассказывает главный иммунолог Перми, доцент кафедры иммунологии ПГМУ Борис Бахметьев.

Полезные микробы

Вера Шуваева «АиФ-Прикамье»: Как повысить иммунитет?

Борис Бахметьев: Довольно частая в наше время патология — это аллергии. В основе их не что иное, как избыточная иммунная реакция организма на относительно безвредные вещества: пыльцу растений, книжную пыль, какие-то продукты питания. То есть иммунитет в данном случае не снижен, а, наоборот, повышен, что тоже плохо. Надо, чтобы он был нормальным. А для этого следует не поднимать его, а тренировать.

— Каким образом?

— Оптимальный вариант — закаливание: прогулки на свежем воздухе, обтирание, обливание. Очень важно наличие в рационе кисломолочных продуктов. Причём не стоит зацикливаться на актимелях-иммунелях. Ничуть не хуже обычный кефир, пропагандой которого как средства, увеличивающего продолжительность жизни, занимался ещё великий русский биолог Мечников. Он обратил внимание, что в Болгарии люди, употребляющие кефир, живут до ста лет и дольше.

— С чем связана польза подобных продуктов?

— Они содержат живые микроорганизмы из разряда так называемой врождённой микрофлоры. Те самые, что помогают нашему кишечнику полноценно переваривать пищу. Ну а если переваривание полноценное — значит, всасываются и нормальные продукты распада, не дающие аллергических реакций. Так что основная роль кефира и прочей кисломолочки — доделывать то, что не дано человеку природой, привносить в организм недостающее. Другое дело, что всё это относится только к качественным, натуральным продуктам.

Чай не хуже женьшеня

— Борис Аркадьевич, а насчёт специальных препаратов, воздействующих на иммунитет, что скажете?

— Скажу, в первую очередь, о недобросовестности рекламы. Иммуностимуляторов, то есть препаратов с направленным стимулирующим действием, не существует. Чтобы утверждать, что тот или иной препарат действительно стимулирует иммунную систему, нужно изучить механизм его действия. А для этого — провести через клинические испытания. Всё то, что предлагают сегодня аптеки в качестве иммуностимуляторов, — это либо БАДы, либо препараты, которые за рубежом вообще не применяются. Их эффективность не доказана.

Наибольшим же доказанным эффектом в плане повышения выносливости организма к повреждающим внешним факторам обладают общеизвестные настойки женьшеня, аралии маньчжурской, родиолы розовой, эхинацеи. Это группа адаптогенов — иммуномодуляторов растительного происхождения.

— Их надо принимать постоянно?

— Нет, постоянно ни к чему. Оптимально — в течение месяца два раза в год, в период межсезонья. Для нашей полосы — в сентябре и марте. Впрочем, таким же адаптогеном является чай. И чёрный, и особенно зелёный.

— Получается, зелёный чай полезен не меньше женьшеня?

— Конечно. Ведь когда мы пьём чай, в ротовой полости сразу начинают вырабатываться вещества, заставляющие иммунную систему продуцировать интерферон. А он, как известно, используется для профилактики и лечения гриппа.

— И всё-таки «проскочить» зиму без температуры, насморка, кашля редко кому удаётся.

— Нормальный иммунитет, или способность адекватно реагировать на воздействие инфекционных возбудителей, не означает отсутствие болезней вообще. Главное — болеть «правильно», то есть без осложнений. Такие болезни — тоже тренировка для иммунитета. Неслучайно через два-три года подобных тренировок часто болевшие дети перестают болеть совсем либо болеют значительно реже.

Зачем нужны прививки?

— Что значит «болеть часто»? Говорят, в последнее время эта норма сильно изменилась.

— Когда-то нормальной частотой ОРЗ в раннем детстве (до трёх лет) считались 3-5 эпизодов в год, потом 10. При более высоких цифрах заболеваемости ребёнок относился к категории часто болеющих. Сейчас этой категории нет как таковой, нет жёстких норм. Сейчас другая тенденция: учитывать не частоту обращений к врачу, а разбираться, в чём причина заболевания. Дело в том, что у большинства этих заболеваний, как оказалось, парааллергическая основа. То есть большая часть так называемых инфекций просто маскируется: инфекции на самом деле нет, но ребёнку ставят диагноз ОРЗ, потому что клиника та же — малыш чихает, кашляет, у него бегут слёзы.

Одним словом, часто болеющие дети — это дети, которых недостаточно хорошо обследовали. Либо родители не ведут их вовремя к врачу, либо врач некомпетентен. Если же обследовать грамотно, то реально найти причину, почему ребёнок болеет часто, и работать над её устранением.

— Малыши, не посещающие дошкольные учреждения, простудами и разными детскими инфекциями болеют намного реже.

— Зато, когда такой ребёнок, особенно избежавший прививок, попадает, наконец, в коллектив сверстников, он становится похожим на Маугли. Не в смысле интеллектуального развития (оно может быть на уровне и даже выше), а в смысле тренированности иммунной системы. Его иммунитет, как витязь на распутье: куда идти, встретившись с массой незнакомых вирусов, не знает. И нередко вместо естественной воспалительной реакции (температура — элемент иммунитета) организм отвечает аллергией.

— Вы упомянули о связи иммунитета с вакцинацией. Хотелось об этом чуть подробнее.

— Очень важно вовремя и правильно вакцинировать детей против детских инфекций. В последние годы доказано, что такая вакцинация защищает не только от данной инфекции, но и почти всех других. Этот феномен, получивший название «тренировка врождённого иммунитета», способен привести к сокращению детской смертности минимум на 30%.

Кроме того, с 2015 года в России начали вакцинировать беременных женщин от гриппа. Безусловный плюс для защиты новорождённых, поскольку основная часть их смертей связана с инфекциями, в том числе с гриппом. Вакцинация будущих мам делает грудное молоко более ценным. А ведь именно в молоке матери содержатся элементы адаптивного, приобретённого ею иммунитета, которые она передаёт своему ребёнку.