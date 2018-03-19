Ещё
Первоклассников из Войковского пригласили в путешествие по «Читай городу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первоклассников из Войковского пригласили в путешествие по «Читай городу» 

Управа района Войковский 13 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Самые маленькие ученики школы №717 на улице Зои и Александра Космодемьянских в начале этого месяца совершили путешествие в «Читай город». Ребята из 1«А» и 1«Б» классов присоединились к тематическому празднику с участием литературных героев — Королевы Книги, Царевны Лебедь, Бабы-Яги, Золушки.
— Первоклассники заворожено следили за действием; в роли книжных персонажей выступили учащиеся восьмых классов, — поделился представитель школы. — Дети с удовольствием помогали Золушке, смеялись над Бабой-Ягой, отгадывали загадки Царевны-Лебедь, играли в веселые игры.
Кроме того, сотрудники библиотеки рассказали ребятам о коллекции школьной читальни и правилах бережного обращения с книгой. (жм)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение