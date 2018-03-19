Первоклассников из Войковского пригласили в путешествие по «Читай городу»

Самые маленькие ученики школы №717 на улице Зои и Александра Космодемьянских в начале этого месяца совершили путешествие в «Читай город». Ребята из 1«А» и 1«Б» классов присоединились к тематическому празднику с участием литературных героев — Королевы Книги, Царевны Лебедь, Бабы-Яги, Золушки.

— Первоклассники заворожено следили за действием; в роли книжных персонажей выступили учащиеся восьмых классов, — поделился представитель школы. — Дети с удовольствием помогали Золушке, смеялись над Бабой-Ягой, отгадывали загадки Царевны-Лебедь, играли в веселые игры.

Кроме того, сотрудники библиотеки рассказали ребятам о коллекции школьной читальни и правилах бережного обращения с книгой. (жм)