Семья Маргариты Суханкиной взялась за лопаты

Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «Вечерки» делится певица Маргарита Суханкина

Как и многие публичные персоны, шумному отдыху она предпочитает спокойные уютные вечера в кругу семьи.

— Формула хорошего вечера для меня довольно проста, — рассказывает Суханкина. — Я счастлива, когда дома собирается вся моя семья, включая все поколения — и детей, и родителей. После того как ребята сделают уроки, мы садимся за стол. Во время ужина мы делимся впечатлениями от прошедшего дня, какими-то маленькими победами — ребята рассказывают о школе, я — о своей работе, родители что-то вспоминают. Очень здорово, когда темой для обсуждения становится какое-то общее достижение. Например, уборка снега во дворе.

Семья у певицы очень дружная, а погода в последние два месяца была настолько снежной, что приходилось не один раз всем вместе браться за лопаты.

— На самом деле у нас есть снегоуборочная машина, но разгребать сугробы вместе куда веселее. Да и это отличная альтернатива фитнесу — поработал час и сжег уйму калорий.

В этой затее участвуют все обитатели дома — от мала до велика.

— Я очень рада, что мои родители здоровы и имеют возможность активно проводить с нами время, общаться с внуками, — добавляет Суханкина. — И это несмотря на солидный возраст — у мамы скоро юбилей, ей исполнится 80 лет, а папе уже за 80. Вечера с ними — настоящее сокровище!