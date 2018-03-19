Ещё
Семья Маргариты Суханкиной взялась за лопаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья Маргариты Суханкиной взялась за лопаты 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «Вечерки» делится певица Маргарита Суханкина.
Как и многие публичные персоны, шумному отдыху она предпочитает спокойные уютные вечера в кругу семьи.
— Формула хорошего вечера для меня довольно проста, — рассказывает Суханкина. — Я счастлива, когда дома собирается вся моя семья, включая все поколения — и детей, и родителей. После того как ребята сделают уроки, мы садимся за стол. Во время ужина мы делимся впечатлениями от прошедшего дня, какими-то маленькими победами — ребята рассказывают о школе, я — о своей работе, родители что-то вспоминают. Очень здорово, когда темой для обсуждения становится какое-то общее достижение. Например, уборка снега во дворе.
Семья у певицы очень дружная, а погода в последние два месяца была настолько снежной, что приходилось не один раз всем вместе браться за лопаты.
— На самом деле у нас есть снегоуборочная машина, но разгребать сугробы вместе куда веселее. Да и это отличная альтернатива фитнесу — поработал час и сжег уйму калорий.
В этой затее участвуют все обитатели дома — от мала до велика.
— Я очень рада, что мои родители здоровы и имеют возможность активно проводить с нами время, общаться с внуками, — добавляет Суханкина. — И это несмотря на солидный возраст — у мамы скоро юбилей, ей исполнится 80 лет, а папе уже за 80. Вечера с ними — настоящее сокровище!
Вечерняя Москва: последние новости
Конкурс «Московское качество» продолжается. Появились первые лидеры Недомать и недочеловек «ВМ» спросила у москвичей, едят ли они хлеб, и если да, то какой предпочитают
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение