10 удивительных фото до и после, которые заставят вас похудеть

Лишний вес еще не приговор, хотя многие думают именно так — считается, что прийти в форму будет просто не возможно для запустившего себя человека. Посмотрите внимательно на эти фотографии до и после: это обязательно мотивирует вас собрать волю в кулак и начать готовиться к летнему сезону.

Тот же вес Весы совсем не обязательно будут показывать разные цифры. Посмотрите на эту красавицу: начав приводить себя в форму она весила так же, как и сегодня. Но разница на лицо, верно?

Сомнения

Худеть сложно. В определенный момент вы можете посмотреть в зеркало и подумать, что ничего уже сделать не получится. Это самообман: в любом возрасте наше тело достаточно легко откликается на изменения, стоит только начать.

Талия

Сложнее всего будет работать над линией талии. Но взгляните на эту девушку: всего три месяца постоянной работы она полностью убрала лишний жир с бедер и живота.

Спорт

Само собой ничего не пройдет. Но первые же занятия спортом принесут результат — настроение станет лучше, энергии прибавится. Представьте, что поход в зал похож на лавину: достаточно скинуть первый камень и процесс будет уже не остановить.

Это быстро

Не отчаивайтесь раньше времени. Сброс веса идет быстро. Перед вами результат всего трех месяцев работы, а что будет через год?

Диета

В идеале будет сочетать спорт с нормальной диетой. Не нужно ограничивать себя во вкусной еде: просто постарайтесь обойтись без фаст-фуда, постройте график питания и следуйте ему. Это того стоит.

Эффективность

Иногда процесс трансформации занимает большее время. Но и результаты получаются гораздо более впечатляющими. Джо Дэвис, парень на фото выше, шел к этой внешности 7 лет.

Работа в паре

Работать над собой будет легче при поддержке партнера. Три года назад Анджела и Томас Райтеры были похожи на типичных любителей джанк-фуда перед телевизором. Сегодня они со смехом вспоминают тот период.

Сила воли

Корвин похудел после сильной депрессии. Молодой человек буквально не мог смотреть на себя в зеркале и решил, что так больше продолжаться не может. Первые дни в зале были очень сложными, но вот прошел год — и его просто не узнать.

Новый гардероб

Конечно, есть в сбросе веса и свои минусы. К примеру, вам придется полностью поменять свой гардероб. Так сделала Иоанна — на фото она в одних и тех же шортах.