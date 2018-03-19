В сети гадают о второй беременности Ирины Шейк

Знаменитая российская модель Ирина Шейк снова попала в объективы вездесущих папарацци во время совместной прогулки с маленькой дочерью Леей, которая готовится вскоре отметить свой первый день рождения.

Всемирно известная красавица Ирина Шейк прославилась не только благодаря своей потрясающей внешности и успешной карьере на подиуме, но и из-за интимной связи с одним из самых завидных холостяков Голливуда актером Брэдли Купером . До сих пор пара ревностно охраняет тайну своих отношений, не подтверждая и не опровергая слухи о якобы состоявшейся между ними в 2017 году тайной свадьбе. Звезды совместно воспитывают общую дочь Лею, которую в мире прозвали миниатюрной копией своего знаменитого отца и, похоже, готовятся к новому пополнению в семействе, ведь не так давно Ирину и Брэдли заметили на парковке возле Центра планирования семьи.

Впрочем, слухи слухами, а живот Шейк разглядеть за мешковатой одеждой, которую она все чаще выбирает для семейных прогулок, довольно сложно. На днях известная красавица снова встретилась с репортерами во время прогулки с дочерью. Снимки тут же попали во все социальные сети, где встретили множество умиленных комментариев от интернет-пользователей, которые изо всех сил старались рассмотреть живот Ирины на предмет наличия второй беременности.

«Не пойму — беременна она или нет. Дочкой весь обзор закрыла» «Какая же Ира красивая! И дочка у нее очаровашка» «О! Ира на комбинезоны перешла… Пузико прячет» «Сразу видно, что русская мамаша — деть одет тепло и шапочка на голове» «Интересно, какой у нее срок. Животик еще маленький совсем» Кстати говоря, накануне Ирина Шейк представила свою первую авторскую коллекцию одежды, разработанную совместно с брендом Ellen Tracy. В дебютную линейку вошло всего 25 вещей.