Джастин Бибер ушел в запой после разрыва с Селеной

Пока Селена Гомес (Selena) нежится на солнышке и наслаждается жизнью, у Джастина Бибера (Justin), к сожалению, дела идут не так хорошо.

Поклонники певца не на шутку обеспокоены его состоянием после появившихся в сети фотографий с премьеры фильма «Полуночное солнце», куда Бибер пришел, чтобы поддержать своего друга Патрика Шварценеггера (Patrick). Выглядел он так, будто не спал уже трое суток и напялил на себя первое, что вывалилось из шкафа.

Твиттер сразу же заполонили сообщения фанатов, пытающихся поддержать Джастина. «Чувак, с тобой всё в порядке? Ты там держись!» — написал один из фолловеров. «Ему срочно нужно выпить чая с крапивой и купить успокаивающий крем для лица» — посоветовала поклонница. Кто-то даже написал, что Бибер ушел в запой из-за разрыва с любимой. Селена тем временем беззаботно катается на велосипеде и отдыхает с друзьями на яхте. Может поэтому Биберу приходится искать поддержки у сомнительных блондинок?