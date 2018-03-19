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Высокоэффективный фильтр для питьевой воды разработан австралийцами
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Высокоэффективный фильтр для питьевой воды разработан австралийцами 

Nauka24news.ru 12 часов назад
Эффективный графеновый фильтр, который способен удалить более 99% естественного органического вещества, оставленного при стандартной обработке питьевой воды, разработан экспертами Университета Нового Южного Уэльса.
Ведущий разработчик Ракеш Джоши поясняет: «Наш прогресс заключается в использовании фильтров на основе графена. Никакой другой метод фильтрации не близок к удалению 99% органического вещества из воды при низком давлении. Наши результаты показывают, что мембраны на основе графена могут быть альтернативным вариантом, который может применяться на обычных установках для очистки воды».
Соавтор Хериберто Бустаманте добавил: «Наиболее распространенные методы, используемые в настоящее время для удаления органических веществ из систем водоснабжения, включают применение химических коагулянтов. Однако эти методы лишь частично эффективны, особенно по мере увеличения концентрации природного органического вещества».
Новая система обработки обеспечивают высокий поток воды при атмосферном давлении, одновременно удаляя практически все органическое вещество, утверждают австралийские ученые. В настоящий момент они совершенствуют экспериментальную установку, чтобы протестировать новую технологию в полевых условиях.
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