Какаду из салона красоты выдали за тирана, нападающего на людей. На самом деле он добряк

В киевском салоне красоты живет попугай Кирюня. На видео, снятых сотрудниками, он ведет себя как пернатый тиран: нападает на милых девушек, отбирает у них кофе и держит в страхе весь салон. В интернете Кирюню уже прозвали террористом, цербером и бойцовской птицей. Вот только все это — неправда, и на самом деле какаду — милейшее создание.

В этом ролике Кирюня бегает за девушками, загоняет их в углы и кусает за ноги.

Отбирает кофе у перепуганной сотрудницы салона.

Зрителям Кирюня нравится, и у какаду даже появились постоянные поклонники. Правда, называют его не иначе как террористом, маньяком и цербером.

Все эти «видеоужасы» являются шуткой, рассказала «360» одна из администраторов салона. Кирюня — очень умный, милый и общительный попугай, и никто из работников его не боится. «Он на нас не нападает и не доставляет нам никаких неудобств. У нас с ним хорошие отношения, мы его любим. А к клиентам Кирюня почти никогда не выходит, потому что почти все время сидит в клетке в кабинете директора», — сказала девушка.

Иногда какаду проводит собеседования.

Прекрасный артист

В беседе с «360» владелец попугая Константин Дученко рассказал, что его питомец — очень артистичный и убедительно изображает как злобную птицу, так и милого попугайчика.

Мы специально выбирали попугая, который смог бы поднять настроение сотрудникам офиса, чтобы во время тяжелого трудового дня они смогли расслабиться и посмеяться. На самом деле его невозможно «натравить», чтобы он кого-то специально покусал. Все его «нападения» — не более чем стеб, снятый для раскрутки нашего канала на YouTube

— Константин Дунченко.

В настоящее время на канал My Salon подписаны 18 233 пользователя, а общее количество просмотров всех видеороликов достигло почти 7,8 миллиона раз. Дунченко уточнил, что в салоне есть работницы, которые боятся попугаев. К ним Кирюню не подпускают.

«От испуга у людей выделяется адреналин, а любые животные это чувствуют. Поняв, что его боятся, Кирюня начинает еще больше верещать и пугать. А тех девочек, которые его не боятся, Кирюня любит и уважает», — добавил Дунченко.

Случаев, чтобы какаду неожиданно на кого-то напал, не было ни разу, подчеркнул владелец птицы. Но однажды он прокусил палец бухгалтеру, с которой играл «в щелбаны». «Он может и меня прикусить, если ему что-то не нравится. Например, попугай инстинктивно кусает, если ты причиняешь боль ему. Но это птица, она не понимает силу укуса или что делает тебе больно. Но ведь также поступит и собака, если человек наступит ей на лапу», — пояснил владелец птицы.

Воспитание и уход

Бизнесмен посетовал, что он столкнулся с проблемой поиска хорошего орнитолога. В Киеве удалось найти лишь одного относительно приличного специалиста, который бы выезжал на дом, остальные доверия не внушили. «Какаду — эксклюзивная птица, и тут их можно по пальцам пересчитать. А эти орнитологи начинают прописывать птице

какие-то ненужные пилюльки. Но когда ты ухаживаешь за попугаем шестой год, то сам понимаешь смехотворность их назначений», — отметил Дунченко.

В целом же птица будет вести себя так, как ведут себя окружающие. А дрессировка Кирюни проходит просто, потому что он любит копировать слова и манеры других.

Например, он видел, что я постоянно работаю на компьютере: бью пальцами по кнопкам клавиатуры. И теперь он садится мне на руки и своими лапками тоже типа нажимает на кнопки. Еще он любит командовать сотрудницами, опять же, копируя мое поведение, как владельца бизнеса. А после поездок к моим родителям приезжает няшный, совсем как зайчик»

— Константин Дунченко.

Характер какаду

Президент российской ассоциации любителей птиц Владимир Романов объяснил «360», что не все какаду отличаются миролюбивым характером, зато все любят внимание.

«Домашние какаду — импритированные птицы, то есть выращенные с рождения человеком. Им нужно внимание, и в эти моменты они могут вести себя чрезвычайно назойливо. В природе эти птицы обычно получают внимание друг от друга, а в неволе добиваются его от окружающих», — сказал Романов.

Свою агрессию какаду может направить против владельца: здесь все зависит от поведенческого типа, к которому относится попугай. Бывают дружелюбные птицы, с которыми владелец и окружающие могут «делать что хочешь». А другие — жесткие, способные напасть и укусить. «Вроде ручные, но без страха перед человеком. И их очень сложно убедить изменить свое поведение. Какаду — эталон упрямства, несмотря на то что с виду они „такие лапочки“. И их поведение гораздо труднее регулировать, чем повадки других попугаев», — добавил Романов.

Орнитолог отметил, что агрессивность какаду — это не признак

какого-либо

психического отклонения, а просто черта характера, такая же, какая бывает у людей. Можно попытаться выдрессировать его, но для упрямых птиц это обычно связано с насилием. «Попугая можно „сломать“ настолько, что он впадет в депрессию и не сможет дальше жить. При этом не обязательно его бить или как-то наказывать. Можно просто изолировать его в клетке, и этого хватит, чтобы погубить упрямца», — заключил Романов.