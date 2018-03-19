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8 вещей, которые делают первое свидание комфортнее (и это не плед)
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8 вещей, которые делают первое свидание комфортнее (и это не плед) 

SNCmedia.ru 12 часов назад
Назначает встречу в публичном месте
Мы живем в эпоху высокий скоростей, это ясно. И все же мужчина, который предлагает «не терять времени» не внушает доверия. Если на первое свидание он зовет вас на дачу в Подольске или хотя бы к себе домой, это повод задуматься (и напрячься). Особенно, в том случае, если вы познакомились не в ночном клубе, а one night stand не входит в ваши планы.
Оставляет выбор за вами
Если мужчина хочет, чтобы вам было комфортно, он не будет в ультимативной форме приглашать вас на выставку «Лучшие танки России». Он предложит несколько вариантов (ресторан, концерт, выставка, прогулка в парке), а вам останется лишь подчеркнуть нужное.
Говорит комплименты
И они не звучат пошло из серии «у тебя офигенное тело». Он точно знает, что похвалить и как именно это сделать. А вы чувствуете в его словах искренность, а не наигранность.
Ухаживает
Помогает вам снять или надеть пальто, подает руку и открывает двери. Он хочет, чтобы рядом с ним вы чувствовали себя немножко слабой, даже если вы на самом деле вы сильная, независимая и непоколебимая как скала.
Не задает слишком личных вопросов
Тонка грань между заинтересованностью и навязчивостью. Он интересуется вашей жизнью, но не задает вопросов, которые заставляют вас краснеть. Иными словами, не лезет в душу, нарушая все возможные и невозможные границы.
Слушает
Еще раз про интерес: если он хочет узнать вас получше, то слушает вас внимательно и заинтересованно, а не перебивает бесконечными «а вот у меня тут был случай…». Это не значит, что вам на первом же свидании нужно изложить ему всю свою биографию, но степень его заинтересованности понять все-таки важно. И чем раньше, тем лучше.
Не настаивает
Например, он предлагает отвезти вас домой, а вы отказываетесь. Если мужчина продолжает настаивать, он больше заботится о своих желаниях, чем о вашем комфорте. Мы так не договаривались!
Выдерживает паузу
И не клянется в вечной любви на первом свидании. Это будет выглядеть либо глупо, либо совсем неправдоподобно. Так или иначе, лучше не надо.
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