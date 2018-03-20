Видео: Синди Кроуфорд и звезда «Очень странных дел» Дакре Монтгомери в рекламе Reserved 

Синди Кроуфорд и Дакре Монтгомери, известный по роли в сериале «Очень странные дела», представили новую рекламную кампанию марки Reserved. В сети уже появился первый — и по-настоящему крутой — рекламный ролик, стилизованный под 80-ые годы. В рекламе также можно увидеть актера Эрика Робертса, который не частый гость в различных рекламных кампаниях. Синди призналась, что ей было непривычно танцевать на съемках, но канадский фотограф и режиссёр Гордон фон Штайнер сумел добиться отличного результата. «Меня очень воодушевил результат — несмотря на ностальгию по 80-м, реклама получилась очень современной и весёлой. Гордон смог вытащить меня из зоны комфорта», — говорит Кроуфорд, которая в видео танцует на улицах города, а некоторые жители за ней наблюдают. Ролик получился очень сочным и ярким, таким же, как и новая коллекция марки.
попкорнnews