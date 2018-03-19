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Новый ролик от Instinct продвигает интернет-магазин IKEA
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Новый ролик от Instinct продвигает интернет-магазин IKEA 

Sostav.ru 12 часов назад
Фото: Sostav.ru
У жителей России появилась возможность совершать покупки в официальном интернет-магазине ИКЕА. Преимущества онлайн-шопинга в рекламном ролике показало агентство Instinct.
Агентство Instinct является стратегическим креативным партнером компании. В рамках новой кампании команде проекта было необходимо доступно объяснить аудитории, почему покупать мебель и товары для дома в интернете так же удобно, как и оффлайн.
Креаторы Instinct вдохновились простым и понятным инсайтом: в жизни каждого бывают такие моменты, когда очень надо попасть в магазин, но из-за различных обстоятельств не получается этого сделать. Так появилась кампания «Когда вам очень на дом».
«На вашем пути в ИКЕА может встать все, что угодно: рекордный снегопад, 9-бальные пробки, долгожданный концерт, неудачное катание на сноуборде. Но если вам очень НАДО в ИКЕА, то теперь вы можете заказать всё НА ДОМ» — делится команда креативного агентства Instinct.
О возможных препятствиях на пути в ИКЕА рассказывают ТВ-ролики, баннеры и прероллы, наружная реклама, городские афиши и реклама в кинотеатрах. Для последней был создан специальный ролик, где настоящий сотрудник ИКЕА рассказывает, что поход в кино — не помеха шоппингу.
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