Новый ролик от Instinct продвигает интернет-магазин IKEA

У жителей России появилась возможность совершать покупки в официальном интернет-магазине ИКЕА . Преимущества онлайн-шопинга в рекламном ролике показало агентство Instinct.

Агентство Instinct является стратегическим креативным партнером компании. В рамках новой кампании команде проекта было необходимо доступно объяснить аудитории, почему покупать мебель и товары для дома в интернете так же удобно, как и оффлайн.

Креаторы Instinct вдохновились простым и понятным инсайтом: в жизни каждого бывают такие моменты, когда очень надо попасть в магазин, но из-за различных обстоятельств не получается этого сделать. Так появилась кампания «Когда вам очень на дом».

«На вашем пути в ИКЕА может встать все, что угодно: рекордный снегопад, 9-бальные пробки, долгожданный концерт, неудачное катание на сноуборде. Но если вам очень НАДО в ИКЕА, то теперь вы можете заказать всё НА ДОМ» — делится команда креативного агентства Instinct.

О возможных препятствиях на пути в ИКЕА рассказывают ТВ-ролики, баннеры и прероллы, наружная реклама, городские афиши и реклама в кинотеатрах. Для последней был создан специальный ролик, где настоящий сотрудник ИКЕА рассказывает, что поход в кино — не помеха шоппингу.