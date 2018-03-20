Жительница Уфы осталась без квартиры и денег из-за мошенников

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива, который взял с уфимки деньги на строительство квартиры, но жилье не сдал.

— Женщина хотела купить квартиру за пять миллионов рублей в строящемся доме. С нею председатель ЖСК заключил договор, но продал квартиру другому покупателю. При оформлении сделки выяснилось, что эту же жилплощадь уже оформляет в собственность другой человек, — пояснили в МВД по Башкирии.

Обманутая покупательница отправилась к председателю, требуя вернуть деньги. Но осталась и без денег, и без квартиры. Побежала в полицию, где возбудили уголовное дело в отношении председателя-обманщика.

В Кировском районном суде Уфы в отношении него и двух его сообщников уже рассматривается уголовное дело, также по делу о мошенничестве. По данным ГУ МВД по Башкирии, этот мужчина был председателем другого кооператива, продал 99 квартир в строящемся доме на перекрестке Кирова и Пархоменко. Долгострой и ныне стоит на этом месте. Они продали квартиры на 300 миллионов рублей, хотя на стройку направили только 120 миллионов. Остальные деньги учредители ЖСК присвоили и сбежали из России.