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Жительница Уфы осталась без квартиры и денег из-за мошенников
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Жительница Уфы осталась без квартиры и денег из-за мошенников 

ufa1.ru 10 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива, который взял с уфимки деньги на строительство квартиры, но жилье не сдал.
— Женщина хотела купить квартиру за пять миллионов рублей в строящемся доме. С нею председатель ЖСК заключил договор, но продал квартиру другому покупателю. При оформлении сделки выяснилось, что эту же жилплощадь уже оформляет в собственность другой человек, — пояснили в МВД по Башкирии.
Обманутая покупательница отправилась к председателю, требуя вернуть деньги. Но осталась и без денег, и без квартиры. Побежала в полицию, где возбудили уголовное дело в отношении председателя-обманщика.
В Кировском районном суде Уфы в отношении него и двух его сообщников уже рассматривается уголовное дело, также по делу о мошенничестве. По данным ГУ МВД по Башкирии, этот мужчина был председателем другого кооператива, продал 99 квартир в строящемся доме на перекрестке Кирова и Пархоменко. Долгострой и ныне стоит на этом месте. Они продали квартиры на 300 миллионов рублей, хотя на стройку направили только 120 миллионов. Остальные деньги учредители ЖСК присвоили и сбежали из России.
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