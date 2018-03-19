Жуткая смерть: Из-за ТВ-канала уфимка зарезала экс-супруга

В Уфе возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Главной подозреваемой стала 36-летняя женщина. По версии следствия, она зарезала своего бывшего мужа.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, 18 марта бывшие супруги вместе распивали спиртное, а потом решили посмотреть телевизор. К сожалению, они не сошлись во мнении какой канал смотреть. Разъяренная женщина схватила нож и в ярости воткнула в сердце бывшего супруга.

От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков. На данный момент уфимка арестована и помещена под стражу. Следствие продолжается.

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