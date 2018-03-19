Ещё
Тина Канделаки показала «латиноамериканские формы» и рассказала об успехе у мужчин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тина Канделаки показала «латиноамериканские формы» и рассказала об успехе у мужчин 

Passion.ru 10 часов назад
Фото: Passion.ru
«Женщины в большинстве своём хотят быть худощавыми, как модели, и it’s never enough. Сколько ни худей, но наблюдения показывают, что современные мужчины предпочитают латиноамериканские формы», — написала Тна Канделаки в блоге и похвасталась идеальной фигурой.
«Сегодня в интервью углубилась в тему успешных женщин) Современное мироустройство предоставляет женщине все возможности, чтобы добиться высот. Я в этом уверена. Даже если требуется проявить себя на исконно «мужской» территории, то вопрос все равно сводится к уровню профессионализма. Здесь нет гендерных различий. Станислав Данилин мне искренне поверил: наверное в глубине души принял за боевого робота, но явно взгляды мои разделяет и согласен, что в 21-м веке мужчина не может быть для женщины единственным способом самореализации. Я замужем — значит, я существую… Нет, мои хорошие, женщина — профессионал своего дела, независима и способна говорить с мужчиной на равных, иначе рано или поздно с ней станет скучно, потому что она часть быта, а не жизни», — рассуждает она об успехах современных женщин.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
6 дурных привычек, от которых нужно избавиться прямо сейчас Исхаков, Воля и другие самые трогательные, нежные и романтичные мужья российских звезд Почему вам нужно прекратить поиск идеального мужчины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение