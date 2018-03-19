Виторган ограничивает во всем неугомонную Собчак

Астролог Дмитрий Шимко поделился своими соображениями относительно того, что ждет брак Ксении Собчак Максима Виторгана . По его мнению, этот союз весьма интересен тем, что муж и жена относятся совершенно к разным психотипам.

Нумеролог сравнил Ксению с женщиной-пауком, которая быстро плетет паутину вокруг своей жертвы, а затем полностью поглощает. Некоторое время она внимательно изучает своего партнера, а затем начинает едко высказываться в его адрес, уничтожая его. По своему характеру Собчак многогранна и неугомонна.

В то же время Максим более приземленный и его спокойная рассудительность, а порой и занудство, являются сдерживающим фактором. Это видно и по манере Ксении вести себя. Если раньше она была безбашенной, то последние несколько лет ее поведение в корне поменялось, так как муж ограничивает ее во всем.

На данном этапе теледиве в этом браке пока комфортно. Однако, по мнению нумеролога, в 2021 году пара может расстаться. Немного продлить союз может помочь рождение еще одного наследника, но брак все равно будет расторгнут. При этом афишировать свой разрыв супруги не будут и это станет известно лишь пару лет спустя.

Максиму Виторгану астролог прочит еще один брак с молодой дамой в 55-56 лет. Она же подарит ему еще одного малыша. А вот Ксению ждет впереди еще два брака — в 40-41 год и в 45-46 лет, пишет сайт Dni.ru.