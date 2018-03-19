В Ярославле пропала 28-летняя Татьяна Паршукова

Девушка ушла из дома в Кировском районе на прошлой неделе, 15 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно. Её поиски начала волонтеры ЯрСпас.

Приметы Татьяны: на вид 28 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч, серые глаза. У девушки за ухом тату с кошкой. Она была одета в черное пальто выше колена, джинсы и черные сапоги на каблуке.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны, просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.