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В Ярославле пропала 28-летняя Татьяна Паршукова
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В Ярославле пропала 28-летняя Татьяна Паршукова 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Девушка ушла из дома в Кировском районе на прошлой неделе, 15 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно. Её поиски начала волонтеры ЯрСпас.
Приметы Татьяны: на вид 28 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч, серые глаза. У девушки за ухом тату с кошкой. Она была одета в черное пальто выше колена, джинсы и черные сапоги на каблуке.
Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны, просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.
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