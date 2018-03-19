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Вдове Табакова предсказали 10 лет безбрачия
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Вдове Табакова предсказали 10 лет безбрачия 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ясновидящая Марианна Абравитова разложила карты таро на судьбу вдовы Олега Табакова Марины Зудиной. Она отметила, что потеря мужа стала для актрисы большим горем и она еще очень долго не оправится после его кончины. Между супругами действительно были глубокие чувства любви и привязанности.
Таролог отметила, что вдова ни в чем не будет нуждаться, так как муж оставил ей большое состояние. Но принимать участие в его дележе она не станет. Зудиной предстоит заново переосмыслить все, что происходило на фоне этой кошмарной утраты.
Что касается личной жизни, то в ближайшие 10 лет актриса не станет заключать брак. Марина является целостной натурой, которая не склонна разбрасываться. В душе у нее будет покой и не появится потребность вить новое семейное гнездышко: актриса подарила всю свою любовь Табакову.
Таролог отметила, что психологически Зудина была готова к смерти мужа. Нервные срывы у нее были до того, как артист скончался. Абравитова отметила, что вдова знает, как жить дальше и у нее все будет хорошо, пишет сайт Dni.ru.
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