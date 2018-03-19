Вдове Табакова предсказали 10 лет безбрачия

Ясновидящая Марианна Абравитова разложила карты таро на судьбу вдовы Олега Табакова Марины Зудиной . Она отметила, что потеря мужа стала для актрисы большим горем и она еще очень долго не оправится после его кончины. Между супругами действительно были глубокие чувства любви и привязанности.

Таролог отметила, что вдова ни в чем не будет нуждаться, так как муж оставил ей большое состояние. Но принимать участие в его дележе она не станет. Зудиной предстоит заново переосмыслить все, что происходило на фоне этой кошмарной утраты.

Что касается личной жизни, то в ближайшие 10 лет актриса не станет заключать брак. Марина является целостной натурой, которая не склонна разбрасываться. В душе у нее будет покой и не появится потребность вить новое семейное гнездышко: актриса подарила всю свою любовь Табакову.

Таролог отметила, что психологически Зудина была готова к смерти мужа. Нервные срывы у нее были до того, как артист скончался. Абравитова отметила, что вдова знает, как жить дальше и у нее все будет хорошо, пишет сайт Dni.ru.