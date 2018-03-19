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Престольный праздник в день памяти Святителя Луки Крымского прошел в зюзинском храме
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Престольный праздник в день памяти Святителя Луки Крымского прошел в зюзинском храме 

Каховка 11 часов назад
Фото: Каховка
18 марта в день престольного праздника по случаю обретения мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского в храме Святителя Луки в Зюзине настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук отслужил праздничные богослужения.
По окончании Божественной Литургии был совершен крестный ход. А после поздравлений и торжеств для прихожан храма организовали небольшой сюрприз — полевая кухня и плов, приготовленный на костре.
Святитель Лука был очень строгий в отношении соблюдения правил, норм, общепринятых законов, но и в то же время имел в себе неисчерпаемое милосердие, сопровождая свою жизнь такими словами: «Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».
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