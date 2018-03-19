Ещё
«Ни одна диета не выдержит»: Катя Лель показала, как ее встретили на гастролях
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ни одна диета не выдержит»: Катя Лель показала, как ее встретили на гастролях 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Катя Лель вновь отправилась на гастроли по России. Находясь в Архангельской области, она записала короткий видеоролик и выложила его в личный микроблог, показав поклонникам, как добродушно ее встречают местные жители.
Российская эстрадная певица, композитор и автор песен некоторое время назад опубликовала в Инстаграме короткий видеоролик, при помощи которого решила показать, как ее встретили во время гастрольного тура. Исполнительница акцентировала внимание многочисленных поклонников в соцсети на заставленном различной снедью столе в русской избе, а также валенках, которые хозяйка дома заставила надеть знаменитость из-за того, что Лель «мерзлячка». «Вот так тепло и вкусно нас встречали на гастролях на днях! Благодарю за душевное тепло и уют!»
Надо сказать, что певица добилась желаемого результата. Большинство ее подписчиков принялись обсуждать внутреннее убранство, которое привело их в не меньший восторг, чем их кумира. Особенно им понравилось то, как накрыт стол, а также выдержанный старинный стиль самого дома, куда попала Катя. «Ещё вязаные овечьи или собачьи носочки нужно, тогда никакие морозы не страшны!» «Стол хорош. А главное все от души и с любовью!» «Грибочки!» «Какая красота на столе. Ни одна диета не выдержит!» «Стол накрыт шикарно! Такая классная посуда! Всё из дерева! Так стильно!» «Раньше почти все так жили. И были здоровые и долголетние!» «Настоящий стол по-русски!» Кстати, часть поклонников знаменитости выразили и свою «белую зависть» певице. После увиденного в ее публикации, им захотелось хоть раз побывать в подобном месте и попробовать такие угощения.
Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) 16 Мар 2018 в 9:52 PDT А некоторое время назад Лель побывала на pre-party музыкальной премии «Жара Music Awards» и удивила своих поклонников неожиданным сочетанием вещей, выбранных для этого мероприятия.
Eva.ru: последние новости
«Гор старше Надежды стал выглядеть»: Бабкина отметила 68-летие Хакеры опубликовали в сети кадры полуобнаженной Меган Маркл В сети гадают о второй беременности Ирины Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи8
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение