«Ни одна диета не выдержит»: Катя Лель показала, как ее встретили на гастролях

Известная певица Катя Лель вновь отправилась на гастроли по России. Находясь в Архангельской области, она записала короткий видеоролик и выложила его в личный микроблог, показав поклонникам, как добродушно ее встречают местные жители.

Российская эстрадная певица, композитор и автор песен некоторое время назад опубликовала в Инстаграме короткий видеоролик, при помощи которого решила показать, как ее встретили во время гастрольного тура. Исполнительница акцентировала внимание многочисленных поклонников в соцсети на заставленном различной снедью столе в русской избе, а также валенках, которые хозяйка дома заставила надеть знаменитость из-за того, что Лель «мерзлячка». «Вот так тепло и вкусно нас встречали на гастролях на днях! Благодарю за душевное тепло и уют!»

Надо сказать, что певица добилась желаемого результата. Большинство ее подписчиков принялись обсуждать внутреннее убранство, которое привело их в не меньший восторг, чем их кумира. Особенно им понравилось то, как накрыт стол, а также выдержанный старинный стиль самого дома, куда попала Катя. «Ещё вязаные овечьи или собачьи носочки нужно, тогда никакие морозы не страшны!» «Стол хорош. А главное все от души и с любовью!» «Грибочки!» «Какая красота на столе. Ни одна диета не выдержит!» «Стол накрыт шикарно! Такая классная посуда! Всё из дерева! Так стильно!» «Раньше почти все так жили. И были здоровые и долголетние!» «Настоящий стол по-русски!» Кстати, часть поклонников знаменитости выразили и свою «белую зависть» певице. После увиденного в ее публикации, им захотелось хоть раз побывать в подобном месте и попробовать такие угощения.

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) 16 Мар 2018 в 9:52 PDT А некоторое время назад Лель побывала на pre-party музыкальной премии «Жара Music Awards» и удивила своих поклонников неожиданным сочетанием вещей, выбранных для этого мероприятия.