«Особенная» дочь Ирины Хакамады считает, что мама совершила подвиг, родив ее

Дочь Ирины Хакамады появилась на свет с синдром Дауна. Что вовсе не мешает ей вести полноценную жизнь: 20-летняя Мария Сиротинская посещает колледж, занимается керамикой, изучает английский язык, а также собирается выйти замуж за своего избранника.

На днях девушка стала гостьей телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!» — и в эфире публично поблагодарила свою знаменитую маму за то, что появилась на свет.

Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня,

сообщила Мария Сиротинская в телеэфире.

Рассказала дочь Ирины Хакамады и о своих планах на жизнь. По словам девушки, она мечтает создать семью и быть рядом с любимым человеком, а также заняться карьерой — и «стать великой в этой стране».

Напомним, Ирина Хакамада трижды выходила замуж. В 1978 году звездная мама родила сына Даниила, в 1997 году на свет появилась дочь Мария.

Долгое время женщина скрывала своего «особенного» ребенка, пояснив позже, что желала оградить девочку от излишнего внимания прессы и общественности. К слову, дочь Ирины Хакамады талантлива в различных областях. Так, в свое время девушка выходила на подиум Russian fashion week, а также играла главную роль в спектакле о Золушке в одном из театров.

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