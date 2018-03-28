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«Особенная» дочь Ирины Хакамады считает, что мама совершила подвиг, родив ее
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«Особенная» дочь Ирины Хакамады считает, что мама совершила подвиг, родив ее 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дочь Ирины Хакамады появилась на свет с синдром Дауна. Что вовсе не мешает ей вести полноценную жизнь: 20-летняя Мария Сиротинская посещает колледж, занимается керамикой, изучает английский язык, а также собирается выйти замуж за своего избранника.
На днях девушка стала гостьей телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!» — и в эфире публично поблагодарила свою знаменитую маму за то, что появилась на свет.
Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня,
сообщила Мария Сиротинская в телеэфире.
Рассказала дочь Ирины Хакамады и о своих планах на жизнь. По словам девушки, она мечтает создать семью и быть рядом с любимым человеком, а также заняться карьерой — и «стать великой в этой стране».
Напомним, Ирина Хакамада трижды выходила замуж. В 1978 году звездная мама родила сына Даниила, в 1997 году на свет появилась дочь Мария.
Долгое время женщина скрывала своего «особенного» ребенка, пояснив позже, что желала оградить девочку от излишнего внимания прессы и общественности. К слову, дочь Ирины Хакамады талантлива в различных областях. Так, в свое время девушка выходила на подиум Russian fashion week, а также играла главную роль в спектакле о Золушке в одном из театров.
Фото: Instagram @irina_hakamada; Евгений Смирнов и Андрей Калмыков / пресс-служба мюзикла «Привидение»
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